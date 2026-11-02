Palmeiras venceu o Vasco pela semifinal da Copa do BrasilCesar Greco / Palmeiras

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Rodrigo Souza
O Vasco perdeu, mas segue vivo na disputa por uma vaga na final da Copa do Brasil. Mesmo com a derrota por 1 a 0 diante do Palmeiras, neste último domingo (1), em São Paulo, pelo jogo de ida da semifinal, o sentimento é de esperança e de que é possível conseguir a virada em São Januário, no próximo dia 8. Para isso, no entanto, é preciso ter mais atenção e eficácia, algo que vem atormentando o técnico Pedro Emanuel.
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Mais uma vez o Vasco teve problemas com a falta de experiência dos jogadores em momentos decisivos. No jogo de ida da semifinal da Sul-Americana, contra o Boca Juniors, da Argentina, também fora de casa, o Cruz-Maltino perdeu Andrés Gómez, que foi expulso por reclamação. Sem o seu grande destaque na volta, foi derrotado por 3 a 1, no Maracanã. Agora, foi a vez do zagueiro Saldívia, expulso após receber dois amarelos.
"Não estamos habituados a lidar com esse tipo de momento. São jogadores de 23 ou 24 anos, que passaram poucas vezes por isso. Os jogadores estão vivendo uma situação de pressão e tensão. Na Bombonera foi com o Andrés (Gómez). A situação do Saldivia foi diferente, com dois amarelos. Quando estamos com um amarelo, não podemos arriscar tanto. Isso faz as equipes crescerem e os jogadores amadurecerem. Só estando lá, cometendo e corrigindo, eles vão crescer", disse Pedro Emanuel.
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Mas a falta de experiência não é o único problema. A falta de eficácia do ataque também. Jogando fora de casa, o Vasco teve dificuldades no primeiro tempo e foi dominado pelo Palmeiras. Nos primeiros 15 minutos, o time paulista criou duas chances claras, mas não aproveitou. De tanto insistir, o Alviverde abriu o placar aos 23, com Maurício. Após marcar, os donos da casa diminuíram o ritmo e permitiram o Cruz-Maltino ter mais controle da bola.
No segundo tempo, o Vasco teve mais confiança para jogar e conseguiu equilibrar as ações. Mas a falta de eficiência do ataque voltou a atormentar os vascaínos. Cuiabano teve a melhor chance do time, mas chutou para fora. A reação caiu por terra aos 32 minutos, quando o zagueiro Saldivia foi expulso. A partir disso, o Palmeiras voltou a ter mais controle, mas não conseguiu ampliar a vantagem.
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"É natural que nos incomode (a falta de eficácia no ataque) principalmente contra equipes desse nível. Estamos falando de um nível alto, de uma equipe que está na final da Libertadores e disputa o Brasileirão. Obviamente está entre as duas melhores equipes do Brasileirão, com um elenco de muita qualidade. Sabíamos que iríamos jogar também com a melhor defesa do campeonato e que, nas oportunidade que tivéssemos, precisávamos marcar", finalizou o treinador.
Valendo vaga na final da Copa do Brasil, o Vasco reencontra o Palmeiras no próximo domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário. Para avançar à decisão, o Cruz-Maltino precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória por um de vantagem, a disputa será nos pênaltis. O time paulista, por sua vez, pode até empatar. Antes, o Gigante da Colina encara o Athletico-PR, na quarta (4), às 19h30, fora de casa, pela 34ª rodada do Brasileirão.
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