“O Daronco é um grande árbitro, experiente. Ele está acostumado com esse tipo de jogo. Claro que vão ter vezes em que vamos achar que errou, assim como o adversário também vai. Mas faz parte. Eu, particularmente, acho que fez um jogo ok, um jogo correto. Não interferiu no placar”, disse o jogador, em entrevista na zona mista depois do confronto.
O Gigante da Colina ficou na bronca por lances que aconteceram no decorrer do segundo tempo. Primeiro, um pênalti não marcado por toque na mão de Barboza. Na sequência, a expulsão de Saldivia, que levou dois cartões amarelos e precisou deixar o gramado mais cedo. Diretor de futebol do clube carioca, Admar Lopes se pronunciou após a partida.
“Venho aqui para comentar a prestação vergonhosa do senhor Anderson Daronco. Desde o início do jogo, mostrou para o que vinha. Houve um lance do Colidio perigosíssimo, uma oportunidade de gol e ele não deu o cartão amarelo. No primeiro amarelo do Saldivia, foi um lance sem qualquer perigo”, iniciou o dirigente, antes da entrevista coletiva de Pedro Emanuel.
“Uma dualidade de critérios gritante. Ele mostrou na condução do jogo para o que vinha. Numa decisão de semifinal da Copa do Brasil. Temos que apelar na CBF para ter muito cuidado com as nomeações”, completou.
Admar Lopes também comentou a atuação de Rodrigo D'Alonso Ferreira, que estava no comando do VAR: “Os senhores do VAR de Santa Catarina vieram passar o fim de semana em São Paulo. Não fizeram o trabalho deles. Dois lances capitais que eram o segundo amarelo e o lance de pênalti do Barboza. Admito que o senhor Daronco não tinha a melhor visão, mas o VAR não teve qualquer intervenção. Temos que refletir o que o VAR está fazendo no futebol brasileiro. Esses erros capitais só envergonham o futebol brasileiro em uma decisão como essa”.
O embate de volta entre Vasco e Palmeiras acontecerá no domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário. O Cruz-Maltino precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar. Em caso de empate no placar agregado, a definição da classificação será nos pênaltis.
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