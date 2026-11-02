Jhon Arias em ação pelo Palmeiras diante do Vasco, no Nubank Parque - Cesar Greco / Palmeiras

Jhon Arias em ação pelo Palmeiras diante do Vasco, no Nubank ParqueCesar Greco / Palmeiras

Publicado 02/11/2026 16:01

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“O Daronco é um grande árbitro, experiente. Ele está acostumado com esse tipo de jogo. Claro que vão ter vezes em que vamos achar que errou, assim como o adversário também vai. Mas faz parte. Eu, particularmente, acho que fez um jogo ok, um jogo correto. Não interferiu no placar”, disse o jogador, em entrevista na zona mista depois do confronto.



O Gigante da Colina ficou na bronca por lances que aconteceram no decorrer do segundo tempo. Primeiro, um pênalti não marcado por toque na mão de Barboza. Na sequência, a expulsão de Saldivia, que levou dois cartões amarelos e precisou deixar o gramado mais cedo. Diretor de futebol do clube carioca, Admar Lopes se pronunciou após a partida. “O Daronco é um grande árbitro, experiente. Ele está acostumado com esse tipo de jogo. Claro que vão ter vezes em que vamos achar que errou, assim como o adversário também vai. Mas faz parte. Eu, particularmente, acho que fez um jogo ok, um jogo correto. Não interferiu no placar”, disse o jogador, em entrevista na zona mista depois do confronto.O Gigante da Colina ficou na bronca por lances que aconteceram no decorrer do segundo tempo. Primeiro, um pênalti não marcado por toque na mão de Barboza. Na sequência, a expulsão de Saldivia, que levou dois cartões amarelos e precisou deixar o gramado mais cedo. Diretor de futebol do clube carioca, Admar Lopes se pronunciou após a partida.

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“Venho aqui para comentar a prestação vergonhosa do senhor Anderson Daronco. Desde o início do jogo, mostrou para o que vinha. Houve um lance do Colidio perigosíssimo, uma oportunidade de gol e ele não deu o cartão amarelo. No primeiro amarelo do Saldivia, foi um lance sem qualquer perigo”, iniciou o dirigente, antes da entrevista coletiva de Pedro Emanuel.



“Uma dualidade de critérios gritante. Ele mostrou na condução do jogo para o que vinha. Numa decisão de semifinal da Copa do Brasil. Temos que apelar na CBF para ter muito cuidado com as nomeações”, completou. “Venho aqui para comentar a prestação vergonhosa do senhor Anderson Daronco. Desde o início do jogo, mostrou para o que vinha. Houve um lance do Colidio perigosíssimo, uma oportunidade de gol e ele não deu o cartão amarelo. No primeiro amarelo do Saldivia, foi um lance sem qualquer perigo”, iniciou o dirigente, antes da entrevista coletiva de Pedro Emanuel.“Uma dualidade de critérios gritante. Ele mostrou na condução do jogo para o que vinha. Numa decisão de semifinal da Copa do Brasil. Temos que apelar na CBF para ter muito cuidado com as nomeações”, completou.

VAR não escapou das críticas do Vasco

Admar Lopes também comentou a atuação de Rodrigo D'Alonso Ferreira, que estava no comando do VAR: “Os senhores do VAR de Santa Catarina vieram passar o fim de semana em São Paulo. Não fizeram o trabalho deles. Dois lances capitais que eram o segundo amarelo e o lance de pênalti do Barboza. Admito que o senhor Daronco não tinha a melhor visão, mas o VAR não teve qualquer intervenção. Temos que refletir o que o VAR está fazendo no futebol brasileiro. Esses erros capitais só envergonham o futebol brasileiro em uma decisão como essa”.

Por uma vaga na final da Copa do Brasil

O embate de volta entre Vasco e Palmeiras acontecerá no domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário. O Cruz-Maltino precisará vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar. Em caso de empate no placar agregado, a definição da classificação será nos pênaltis.

