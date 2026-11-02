Lucas Piton completa 200 partidas pelo Vasco - Reprodução/Instagram @vascodagama

Lucas Piton completa 200 partidas pelo VascoReprodução/Instagram @vascodagama

Publicado 02/11/2026 14:31

O lateral ítalo-brasileiro Lucas Piton atingiu a marca de 200 partidas com a camisa do Vasco na derrota por 1 a 0 contra o Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil, e foi exaltado pelo clube nas redes sociais. Atualmente, o defensor de 26 anos vive um momento de baixa na equipe e viu sua titularidade se perder após a chegada do comandante português Pedro Emanuel.

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O camisa 6 cruz-maltino chegou à equipe no final da temporada de 2022, vindo do Corinthians por cerca de R$ 16,5 milhões. Desde então, não havia deixado a titularidade da lateral esquerda em momento algum. Neste ano, em conjunto com uma sequência de atuações abaixo do esperado e a chegada do novo treinador, Pedro Emanuel, o jogador começou a entrar nas partidas saindo do banco de reservas.

Ao longo de seu período vestindo a camisa do Gigante da Colina, Piton participou como um dos protagonistas da equipe nas campanhas memoráveis que o clube fez na Copa do Brasil nos últimos três anos, contribuindo com assistências importantes.

Inclusive, em julho deste ano surgiram especulações de que o jogador podia deixar a equipe por conta da perda da titularidade ao longo da temporada, decorrente da chegada do lateral-esquerdo, Cuiabano.

Situação do Vasco

O Vasco foi derrotado pelo Palmeiras na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, por 1 a 0, neste último domingo (1°), no Nubank Parque. Para conseguir se classificar direto para a final da competição, o clube vai precisar vencer por dois gols de diferença, em caso de vitória simples, a vaga será decidida nas penalidades.



Está é a terceira semifinal consecutiva da copa nacional que o Vasco se faz presente. Em 2024 o clube foi eliminado nesta etapa para o Atlético-MG, por 3 a 2 no placar agregado, enquanto no ano passado, a equipe de São Januário eliminou o rival, Fluminense, mas acabou sendo derrotada na final, por 2 a 1, para o Corinthians.

No Campeonato Brasileiro, o Cruz-Maltino vive uma situação desconfortável. No momento atual, o Vasco ocupa o 13° lugar na tabela, com 38 pontos, apenas dois a mais que o Corinthians, a primeira equipe dentro da zona de rebaixamento.

Na próxima quarta-feira (4), o clube retorna à campo pelo Brasileirão para tentar reverter o cenário caótico contra o Athletico Paranaense. O jogo será válido pela 34ª rodada e ocorrerá na Arena da Baixada, às 19h30 (de Brasília).