Lucas Evangelista se junta a jogadores do Vasco em reclamação - Reprodução / TV Globo

Lucas Evangelista se junta a jogadores do Vasco em reclamaçãoReprodução / TV Globo

Publicado 02/11/2026 17:00

A reação de Lucas Evangelista no lance do possível toque de mão de Barboza chamou atenção durante a vitória magra do Palmeiras sobre Vasco, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil , neste domingo (1º). Ao acompanhar a disputa pela bola entre seu companheiro e Lescano, o meio-campista gesticulou em direção ao árbitro, em uma atitude interpretada como reconhecimento de uma possível penalidade contra o próprio Palmeiras. Nas redes sociais, o jogador comentou a situação com bom humor.

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"Eu juro que vi a bola batendo na mão do jogador deles rapaziada, foi mal", escreveu, em publicação do perfil "midiadopalestra" no Instagram.



O lance ocorreu aos quatro minutos do segundo tempo da partida de ida da semifinal da competição. Na ocasião, Lescano tentou passar por Barboza dentro da área, mas o defensor palmeirense acabou tocando na bola com a mão. Os jogadores do Vasco reclamaram de pênalti, mas Daronco mandou o jogo seguir, sem intervenção do VAR. "Eu juro que vi a bola batendo na mão do jogador deles rapaziada, foi mal", escreveu, em publicação do perfil "midiadopalestra" no Instagram.O lance ocorreu aos quatro minutos do segundo tempo da partida de ida da semifinal da competição. Na ocasião, Lescano tentou passar por Barboza dentro da área, mas o defensor palmeirense acabou tocando na bola com a mão. Os jogadores do Vasco reclamaram de pênalti, mas Daronco mandou o jogo seguir, sem intervenção do VAR.

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Com a repercussão da jogada, Evangelista esclareceu que havia entendido que a bola tinha tocado na mão de um jogador adversário, e não na de seu companheiro de equipe. O Palmeiras venceu o confronto por 1 a 0, com gol de Maurício, e agora terá a vantagem do empate na partida de volta, marcada para domingo, 8, às 17h (de Brasília), em São Januário. Com a repercussão da jogada, Evangelista esclareceu que havia entendido que a bola tinha tocado na mão de um jogador adversário, e não na de seu companheiro de equipe. O Palmeiras venceu o confronto por 1 a 0, com gol de Maurício, e agora terá a vantagem do empate na partida de volta, marcada para domingo, 8, às 17h (de Brasília), em São Januário.

Diretor do Vasco criticou arbitragem e VAR





Um dos lances citados pelo dirigente aconteceu logo no primeiro minuto, quando Colidio sofreu uma falta de Murilo enquanto iniciava um contra-ataque. Admar questionou a ausência de cartão amarelo ao palmeirense e comparou a situação à advertência recebida por Saldivia, ainda no primeiro tempo, após um empurrão em Jhon Arias no meio de campo. A arbitragem também foi alvo de fortes reclamações por parte da diretoria cruz-maltina. Após a partida, o diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, classificou a atuação de Anderson Daronco como "vergonhosa" e apontou uma diferença de critérios na aplicação dos cartões durante o confronto.Um dos lances citados pelo dirigente aconteceu logo no primeiro minuto, quando Colidio sofreu uma falta de Murilo enquanto iniciava um contra-ataque. Admar questionou a ausência de cartão amarelo ao palmeirense e comparou a situação à advertência recebida por Saldivia, ainda no primeiro tempo, após um empurrão em Jhon Arias no meio de campo.

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O diretor também contestou a falta de intervenção do VAR em dois momentos: no possível pênalti por toque de mão de Barboza, no início da segunda etapa, e na expulsão de Saldivia.



"O que que o VAR está fazendo no futebol? [...] O VAR serve como auxílio da arbitragem. E dois lances que foram capitais, o segundo amarelo e a expulsão do Saldivia que ele não interveio, além do lance de pênalti da mão de Barboza com Lescano", afirmou O diretor também contestou a falta de intervenção do VAR em dois momentos: no possível pênalti por toque de mão de Barboza, no início da segunda etapa, e na expulsão de Saldivia."O que que o VAR está fazendo no futebol? [...] O VAR serve como auxílio da arbitragem. E dois lances que foram capitais, o segundo amarelo e a expulsão do Saldivia que ele não interveio, além do lance de pênalti da mão de Barboza com Lescano", afirmou