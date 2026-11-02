Possível toque de mão de Barboza em Palmeiras x Vasco - Reprodução / TV Globo

Possível toque de mão de Barboza em Palmeiras x VascoReprodução / TV Globo

Publicado 02/11/2026 20:59

Marcada por polêmicas de arbitragem, a vitória magra do Palmeiras sobre o Vasco , neste domingo (1º), pela ida da semifinal da Copa do Brasil, não terá áudios de análises do VAR divulgados pela CBF. Com isso, o possível pênalti com toque de mão do zagueiro alviverde Barboza, um dos lances que mais gerou reclamações do lado cruz-maltino, seguirá sem explicação.

Ao invés da divulgação dos áudios da cabine, a CBF transmitirá avaliação sobre o desempenho da arbitragem no jogo diretamente para os clubes, em reunião semanal.

O lance aconteceu no começo do segundo tempo, quando o Porco já vencia por 1 a 0, com de Maurício na etapa inicial. Neste momento, o meia vascaíno Lescano recebeu lançamento dentro da área com domínio que limpou Barboza da jogada. Já passando reto, o zagueiro recolheu o braço mais próximo do atleta rival, mas não fez o mesmo com a mão de trás, que, segundo protestos do lado carioca, encostou na bola.

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Anderson Daronco, juiz da partida, não enxergou pênalti no lance e mandou o jogo seguir. Da mesma forma, o VAR não recomendou revisão na cabine. Junto a dois ou três vascaínos, até o meia palmeirense Lucas Evangelista reclamou de mão no lance. Porém, como explicou depois, na verdade ele enxergou toque de Lescano. "Eu juro que vi a bola batendo na mão do jogador deles rapaziada, foi mal", comentou o jogador.

As reclamações sobre o lance se estenderam à diretoria do Vasco. Admar Lopes, diretor executivo de futebol do clube, classificou a atuação de Daronco como "vergonhosa" , prometeu reclamar na CBF sobre a escolha dos árbitros e detonou a equipe do VAR por não ter recomendado a revisão do possível toque de mão de Barboza, considerado por ele como um "lance capital" da partida.

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"Os senhores do VAR de Santa Catarina vieram passar o fim de semana em São Paulo. Não fizeram o trabalho deles. Dois lances capitais que eram o segundo amarelo e o lance de pênalti do Barboza. Admito que o senhor Daronco não tinha a melhor visão, mas o VAR não teve qualquer intervenção. Temos que refletir o que o VAR está fazendo no futebol brasileiro. Esses erros capitais só envergonham o futebol brasileiro em uma decisão como essa", disparou, antes da entrevista coletiva de Pedro Emanuel

Vasco e Palmeiras decidirão a vaga na final da Copa do Brasil no próximo domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário. Como venceu o primeiro jogo pelo placar mínimo, qualquer empate classifica o Porco. Em caso de vitória magra do Cruz-Maltino, a disputa irá para os pênaltis.