Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Divulgação / Vasco

Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDivulgação / Vasco

Publicado 03/11/2026 08:47 | Atualizado 03/11/2026 09:26

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O Gigante da Colina precisa vencer para respirar na luta para fugir do rebaixamento. Atualmente, soma 38 pontos e ocupa a 13ª posição. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 36 – seguido por Internacional (35), Remo (29) e Chapecoense (21).



Vale lembrar que o Vasco conta com uma vantagem em relação aos rivais na parte de baixo da tabela, já que tem uma partida a menos – contra a lanterna Chapecoense, em duelo adiado da 21ª rodada. O embate acontecerá no dia 14 de novembro, às 20h30, na Arena Condá. O Gigante da Colina precisa vencer para respirar na luta para fugir do rebaixamento. Atualmente, soma 38 pontos e ocupa a 13ª posição. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 36 – seguido por Internacional (35), Remo (29) e Chapecoense (21).Vale lembrar que o Vasco conta com uma vantagem em relação aos rivais na parte de baixo da tabela, já que tem uma partida a menos – contra a lanterna Chapecoense, em duelo adiado da 21ª rodada. O embate acontecerá no dia 14 de novembro, às 20h30, na Arena Condá.

Vasco quer retomar os bons resultados



O Vasco vive momento conturbado, com só uma vitória nos últimos cinco compromissos – sobre o Corinthians, por 3 a 2, em São Januário. De resto, perdeu quatro vezes e, inclusive, amargou a eliminação para o Boca Juniors na semifinal da Copa Sul-Americana, no Maracanã.



Antes da sequência ruim, o Cruz-Maltino emendou sete jogos sem perder, com cinco vitórias e dois empates. O foco é reencontrar a melhor versão em busca de um fim de temporada mais tranquilo.

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A situação do Vasco na Copa do Brasil







Apesar do revés, Santiago Sosa mostrou confiança na volta por cima: “É um rival muito difícil. Aguentamos bem, acredito que a série está aberta. Estamos com muita fé (de que podemos reverter o resultado). Não queríamos perder, mas são um time muito qualificado. Seguimos confiantes”.



Pedro Emanuel fez questão de endossar o discurso do meio-campista. “Respeitamos o que é o Palmeiras, mas estamos dentro do jogo. Estamos no intervalo perdendo por 1 a 0”, disse.



O duelo de volta entre Vasco e Palmeiras acontecerá no domingo (8), às 17h, em São Januário. O Cruz-Maltino precisará ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar. Em caso de empate no placar agregado, a definição da classificação será nos pênaltis. O Vasco perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 , domingo (1º), no Nubank Parque, na ida da semifinal da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino foi dominado pelo Verdão durante praticamente todo o confronto, principalmente no primeiro tempo, quando Maurício balançou a rede. Depois do intervalo, o Gigante da Colina conseguiu equilibrar um pouco as ações e sofrer menos – mesmo com a expulsão de Saldivia, aos 32 minutos.Apesar do revés, Santiago Sosa mostrou confiança na volta por cima: “É um rival muito difícil. Aguentamos bem, acredito que a série está aberta. Estamos com muita fé (de que podemos reverter o resultado). Não queríamos perder, mas são um time muito qualificado. Seguimos confiantes”.Pedro Emanuel fez questão de endossar o discurso do meio-campista. “Respeitamos o que é o Palmeiras, mas estamos dentro do jogo. Estamos no intervalo perdendo por 1 a 0”, disse.O duelo de volta entre Vasco e Palmeiras acontecerá no domingo (8), às 17h, em São Januário. O Cruz-Maltino precisará ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar. Em caso de empate no placar agregado, a definição da classificação será nos pênaltis.

Os jogos que restam ao Vasco

. Athletico-PR x Vasco (4/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Vasco (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil

. Chapecoense x Vasco (14/11) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Internacional (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Vasco (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro