Pedro Emanuel em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaDivulgação / Vasco
O Gigante da Colina precisa vencer para respirar na luta para fugir do rebaixamento. Atualmente, soma 38 pontos e ocupa a 13ª posição. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 36 – seguido por Internacional (35), Remo (29) e Chapecoense (21).
Vale lembrar que o Vasco conta com uma vantagem em relação aos rivais na parte de baixo da tabela, já que tem uma partida a menos – contra a lanterna Chapecoense, em duelo adiado da 21ª rodada. O embate acontecerá no dia 14 de novembro, às 20h30, na Arena Condá.
Vasco quer retomar os bons resultados
Antes da sequência ruim, o Cruz-Maltino emendou sete jogos sem perder, com cinco vitórias e dois empates. O foco é reencontrar a melhor versão em busca de um fim de temporada mais tranquilo.
A situação do Vasco na Copa do Brasil
Apesar do revés, Santiago Sosa mostrou confiança na volta por cima: “É um rival muito difícil. Aguentamos bem, acredito que a série está aberta. Estamos com muita fé (de que podemos reverter o resultado). Não queríamos perder, mas são um time muito qualificado. Seguimos confiantes”.
Pedro Emanuel fez questão de endossar o discurso do meio-campista. “Respeitamos o que é o Palmeiras, mas estamos dentro do jogo. Estamos no intervalo perdendo por 1 a 0”, disse.
O duelo de volta entre Vasco e Palmeiras acontecerá no domingo (8), às 17h, em São Januário. O Cruz-Maltino precisará ganhar por dois ou mais gols de diferença para avançar. Em caso de empate no placar agregado, a definição da classificação será nos pênaltis.
Os jogos que restam ao Vasco
. Palmeiras x Vasco (8/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil
. Chapecoense x Vasco (14/11) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Internacional (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Vasco (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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