Pedro Emanuel vive momento conturbado pelo Vasco - Matheus Lima/Vasco

Pedro Emanuel vive momento conturbado pelo VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 03/11/2026 10:55

apenas uma vitória e mais quatro derrotas, o Cruz-Maltino terá uma parada dura para se recuperar e

O Vasco sucumbiu à mais recente maratona de jogos decisivos e vive o seu pior momento desde que Pedro Emanuel chegou, em julho deste ano. Com, o Cruz-Maltino terá uma parada dura para se recuperar e se afastar do Z-4 : o Athletico-PR, nesta quarta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Brasileirão.

A fase é complicada, mas não é algo inédito o time do técnico português só vencer uma vez num recorte de cinco partidas. A diferença é o aproveitamento nos outros tropeços.



O início de Pedro Emanuel

Logo nos primeiros cinco compromissos no início de trabalho de Pedro Emanuel, o Vasco só derrotou o Independiente Medellín, pela segunda fase da Copa Sul-Americana. Mas ao menos empatou três vezes, com Fluminense, Mirassol e a equipe colombiana no jogo de ida. E a única derrota foi para o Vitória no Barradão.



- Vasco 0x0 Fluminense - Copa do Brasil



- Vasco 1x0 Independiente Medellín - Copa Sul-Americana



- Vasco 1x1 Mirassol - Brasileirão



- Independiente Medellín 2x2 Vasco - Copa Sul-Americana



- Vitória 1x0 Vasco - Brasileirão

Logo depois desse início, o Cruz-Maltino venceu o Fluminense para garantir a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Mas depois emendou outros cinco jogos com apenas uma vitória, sobre o Olimpia nas oitavas da Sul-Americana, fora de casa, em resultado que o classificou.



Nesta nova sequência, foram dois empates, com Bahia e a equipe paraguaia, e duas derrotas, para Santos e Palmeiras. Mas depois, o Vasco emendou três triunfos seguidos, sobre Cruzeiro e Vitória (duas vezes pela Copa do Brasil).



Palmeiras 4x1 Vasco - 23/8/2026 - Brasileirão



Olimpia 1x4 Vasco - Copa Sul-Americana



Vasco 0x3 Santos - Brasileirão



Vasco 0x0 Olimpia - Copa Sul-Americana



Bahia 0x0 Vasco - Brasileirão



A atual sequência negativa do Vasco

Agora, o pior momento com Pedro Emanuel é por causa das quatro derrotas (Palmeiras, Flamengo, Boca Juniors e São Paulo), junto a uma inesperada eliminação na Sul-americana em pleno Maracanã. E a única vitória foi de virada e já nos acréscimos, em cima do Corinthians.



E essa sequência vem numa maratona de jogos mais pesada, com clássicos e jogos de mata-mata com a equipe titular (o que não aconteceu antes na competição continental). E esse cansaço físico pode ser visto diante dos resultados logo após a Data Fifa, quando um Vasco descansado superou Botafogo e Boca Junior e empatou com o Remo.



Mas se serve de esperança para os vascaínos, após uma sequência de cinco jogos com apenas uma vitória, o time de Pedro Emanuel conseguiu vencer o sexto compromisso. E pode repetir pela terceira vez agora, diante do Athletico-PR.

Palmeiras 1x0 Vasco - Copa do Brasil



Vasco 1x4 Flamengo - Brasileirão



Vasco 3x2 Corinthians - Brasileirão



Vasco 1x3 Boca Juniors - Copa Sul-Americana



São Paulo 1x0 Vasco - Brasileirão