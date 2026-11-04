Vasco de Pedro Emanuel vive momento complicado e precisa vencer - Dikran Sahagian / Vasco

Vasco de Pedro Emanuel vive momento complicado e precisa vencerDikran Sahagian / Vasco

Publicado 04/11/2026 08:22

nesta quarta-feira (4), às 19h30, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada.

O Vasco tem uma dura missão para acabar com a sequência negativa de derrotas e ter um respiro no Brasileirão antes de jogar a volta da semifinal da Copa do Brasil. Para isso, precisa vencer o Athletico-PR

Onde assistir a Athletico-PR x Vasco



A partida de logo mais terá transmissão de Record (TV aberta), Cazé TV (Youtube e streamings) e Premiere (pay per view).



Provável escalação do Cruz-Maltino



Com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas que disputou, o Vasco volta a viver um momento de turbulência na temporada e sofre fisicamente com a maratona de jogos decisivos. Além de perder por 1 a 0 para o Palmeiras, na ida da semifinal da Copa do Brasil, o time de Pedro Emanuel foi goleado por 4 a 1 pelo Flamengo no Brasileirão e voltou a ficar perigosamente perto da zona de rebaixamento: apenas um ponto à frente do Grêmio, 17º colocado.



Ou seja, vencer na Arena da Baixada ou ao menos pontuar será importante nessa dura briga para ficar fora do Z-4 na reta final do Brasileirão. Mesmo assim, o Vasco pode poupar alguns titulares mais desgastados, pensando na sequência de partidas.



não poderá contar com Marino, com lesão no pé esquerdo e Cuesta, que segue com dores no quadril. Com isso, Gabriel deve fazer dupla com Robert Renan, enquanto no ataque há várias incógnitas, diante do desempenho recente ruim, mas

A única certeza é que Pedro Emanuel. Com isso, Gabriel deve fazer dupla com Robert Renan, enquanto no ataque há várias incógnitas, diante do desempenho recente ruim, mas Andrés Gómez deve jogar

A provável escalação do Vasco é: Léo Jardim, Paulo Henrique, Gabriel, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Sosa (Jair), Thiago Mendes, Lescano (Ramon Rique); Andrés Gómez (Adson), Bruno Duarte (Brenner) e Colidio (Brenner).



Como deve jogar o Furacão



Do outro lado, a equipe do técnico Odair Hellmann também não vive bom momento e não vence no Brasileirão há três rodadas, com duas derrotas e um empate. Por causa do desempenho nas últimas partidas, o Athletico-PR se complicou na luta por uma vaga na Libertadores de 2027.



Ao cair para o quinto lugar na tabela, precisa vencer o Vasco para se recuperar e não correr o risco de perder mais uma posição nesta rodada. Para isso, contará com os retornos do lateral-direito Gilberto Moraes e do volante Jadson, que estavam suspensos. Outras mudanças não estão descartadas.



A provável escalação do Athletico é: Mycael; Dantas, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto Moraes (Benavídez), Luiz Gustavo, Jadson e Esquivel; Vargas (Leozinho), Viveros e Mendoza.



Arbitragem da partida



Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)