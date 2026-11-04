O Vasco tem uma dura missão para acabar com a sequência negativa de derrotas e ter um respiro no Brasileirão antes de jogar a volta da semifinal da Copa do Brasil. Para isso, precisa vencer o Athletico-PR nesta quarta-feira (4), às 19h30, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada.
A partida de logo mais terá transmissão de Record (TV aberta), Cazé TV (Youtube e streamings) e Premiere (pay per view).
Provável escalação do Cruz-Maltino
Com apenas uma vitória nas últimas cinco partidas que disputou, o Vasco volta a viver um momento de turbulência na temporada e sofre fisicamente com a maratona de jogos decisivos. Além de perder por 1 a 0 para o Palmeiras, na ida da semifinal da Copa do Brasil, o time de Pedro Emanuel foi goleado por 4 a 1 pelo Flamengo no Brasileirão e voltou a ficar perigosamente perto da zona de rebaixamento: apenas um ponto à frente do Grêmio, 17º colocado.
Ou seja, vencer na Arena da Baixada ou ao menos pontuar será importante nessa dura briga para ficar fora do Z-4 na reta final do Brasileirão. Mesmo assim, o Vasco pode poupar alguns titulares mais desgastados, pensando na sequência de partidas.
A única certeza é que Pedro Emanuel não poderá contar com Marino, com lesão no pé esquerdo e Cuesta, que segue com dores no quadril. Com isso, Gabriel deve fazer dupla com Robert Renan, enquanto no ataque há várias incógnitas, diante do desempenho recente ruim, mas Andrés Gómez deve jogar.
A provável escalação do Vasco é: Léo Jardim, Paulo Henrique, Gabriel, Robert Renan e Lucas Piton (Cuiabano); Sosa (Jair), Thiago Mendes, Lescano (Ramon Rique); Andrés Gómez (Adson), Bruno Duarte (Brenner) e Colidio (Brenner).
Como deve jogar o Furacão
Do outro lado, a equipe do técnico Odair Hellmann também não vive bom momento e não vence no Brasileirão há três rodadas, com duas derrotas e um empate. Por causa do desempenho nas últimas partidas, o Athletico-PR se complicou na luta por uma vaga na Libertadores de 2027.
Ao cair para o quinto lugar na tabela, precisa vencer o Vasco para se recuperar e não correr o risco de perder mais uma posição nesta rodada. Para isso, contará com os retornos do lateral-direito Gilberto Moraes e do volante Jadson, que estavam suspensos. Outras mudanças não estão descartadas.
A provável escalação do Athletico é: Mycael; Dantas, Aguirre e Arthur Dias; Gilberto Moraes (Benavídez), Luiz Gustavo, Jadson e Esquivel; Vargas (Leozinho), Viveros e Mendoza.
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