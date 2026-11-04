Lucas Piton comemora 200 jogos pelo VascoDivulgação / Vasco
Piton aborda carreira e cita Vasco e Corinthians: 'Dois gigantes'
Lateral-esquerdo está no clube de São Januário desde 2022; Cruz-maltino desembolsou algo em torno de R$ 16,5 milhões pela contratação
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CBF suspende árbitros de jogo do Vasco na semifinal da Copa do Brasil
Anderson Daronco e Rodrigo D'Alonso Ferreira foram criticados por ignorar suposta penalidade para os cariocas e pela expulsão de Saldívia
Athletico-PR x Vasco: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Furacão tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro, enquanto o Cruz-Maltino vê a zona de rebaixamento se aproximar perigosamente
Goiás faz jogo duro e pede R$ 42 milhões ao Vasco por volante
Cruz-Maltino teve proposta de R$ 20 milhões recusada, mas mantém confiança em desfecho positivo por atleta, que tem seis gols em 32 jogos
Andrés Gómez é relacionado e reforça o Vasco contra o Athletico-PR
Apesar da semifinal da Copa do Brasil no próximo domingo (8), Cruz-Maltino terá força máxima e não poupará os titulares para o confronto
Vasco tenta encerrar pior sequência com Pedro Emanuel no comando
Cruz-Maltino tem apenas uma vitória nas últimas cinco partidas e encara o Athletico-PR antes da volta da semifinal da Copa do Brasil
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