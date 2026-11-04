Lucas Piton comemora 200 jogos pelo Vasco - Divulgação / Vasco

Lucas Piton comemora 200 jogos pelo VascoDivulgação / Vasco

Publicado 04/11/2026 15:45

O lateral-esquerdo Lucas Piton, de 26 anos, completou recentemente 200 jogos pelo Vasco, e fez um panorama sobre a sua carreira. Revelado pelo Corinthians, ele se transferiu para o Cruz-Maltino em 2023. Com passagem por dois gigantes do futebol brasileiro, o atleta se disse orgulhoso pelo que construiu até o momento.

"Eu joguei em dois clubes muito grandes no cenário brasileiro e mundial. São dois clubes com muita pressão, mas pressão é um privilégio. Me sinto um privilegiado. Cada passo foi importante até aqui. Pego todos os momentos e coloco como aprendizado extremo", disse em entrevista à "Vasco TV".

Desde que chegou ao Vasco, Piton teve seu primeiro filho: Matteo, que se tornou um apaixonado pelo clube de São Januário. Sua mulher está grávida do seu segundo filho: Domenico. O lateral abordou a relação dos herdeiros com o Cruz-Maltino.

"Ele canta as músicas no carro, em casa, mesmo sem ninguém forçar nada. Várias vezes ele brinca de chutar a bola em casa e imita a foto com o dedo na boca da comemoração de quando anunciamos a gravidez dele", disse.

A atual temporada é a mais difícil de Piton desde que chegou ao Vasco. O lateral-esquerdo perdeu o status de titular absoluto com a chegada de Cuiabano. No total, ele entrou em campo em 40 partidas e anotou uma assistência em 2026.

Com 200 jogos, Lucas Piton fez oito gols e deu 20 assistências pelo Vasco. Em dezembro de 2022, o clube de São Januário desembolsou algo em torno de 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,5 milhões na cotação da época) por 60% dos direitos do lateral, junto ao Corinthians.

O contrato do jogador vai até dezembro de 2028 com o Vasco, e o clube conta com ele como peça importante do elenco para a próxima temporada. Lucas Piton normalmente é sondado pelo mercado europeu nas janelas de transferências.

Busca por título na Copa do Brasil

O Vasco foi derrotado pelo Palmeiras na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, por 1 a 0, neste último domingo (1°), no Nubank Parque. Para conseguir se classificar direto para a final da competição, o clube vai precisar vencer por dois gols de diferença, em caso de vitória simples, a vaga será decidida nas penalidades.

Está é a terceira semifinal consecutiva da copa nacional que o Vasco se faz presente. Em 2024 o clube foi eliminado nesta etapa para o Atlético-MG, por 3 a 2 no placar agregado, enquanto no ano passado, a equipe de São Januário eliminou o rival, Fluminense, mas acabou sendo derrotada na final, por 2 a 1, para o Corinthians.