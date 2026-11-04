Anderson Daronco foi afastado - Luciano Belford / Agência O Dia

Anderson Daronco foi afastadoLuciano Belford / Agência O Dia

Publicado 04/11/2026 12:13 | Atualizado 04/11/2026 12:25

Nesta quarta-feira (4), a CBF afastou os árbitros Anderson Daronco e Rodrigo D'Alonso Ferreira, que trabalharam no jogo entre Palmeiras e Vasco, pela semifinal da Copa do Brasil, no último domingo (1º). A partida foi marcada por reclamações dos cariocas por um suposto pênalti não marcado em mão de Barboza e a expulsão do zagueiro Saldivia.

Daronco, que chefiou a arbitragem, e Rodrigo Ferreira, que foi responsável por comandar o VAR, estão fora das próximas rodadas e sem previsão de retorno. A entidade máxima do futebol brasileiro não divulgou os áudios de análises do VAR nos lances polêmicos da partida. A situação acabou gerando um desconforto por parte dos vascaínos.

O primeiro lance aconteceu no começo do segundo tempo, quando o Palmeiras já vencia por 1 a 0, com de Maurício na etapa inicial. Neste momento, o meia vascaíno Lescano recebeu lançamento dentro da área com domínio que limpou Barboza da jogada. Já passando reto, o zagueiro recolheu o braço mais próximo do atleta rival, mas não fez o mesmo com a mão de trás, que, segundo protestos do lado carioca, encostou na bola.

Anderson Daronco, juiz da partida, não enxergou pênalti no lance e mandou o jogo seguir. Da mesma forma, o VAR não recomendou revisão na cabine. Junto a dois ou três vascaínos, até o meia palmeirense Lucas Evangelista reclamou de mão no lance. Porém, como explicou depois, na verdade ele enxergou toque de Lescano. "Eu juro que vi a bola batendo na mão do jogador deles rapaziada, foi mal", comentou o jogador.

O segundo lance ocorreu aos 31 minutos do segundo tempo. Alan Saldivia recebeu o segundo cartão amarelo depois de falta em Vitor Roque. Em lances como esses, o VAR não pode intervir. Poderia, caso a expulsão do zagueiro do Vasco tivesse acontecido de forma direta.

As reclamações sobre o lance se estenderam à diretoria do Vasco. Admar Lopes, diretor executivo de futebol do clube, classificou a atuação de Daronco como "vergonhosa", prometeu reclamar na CBF sobre a escolha dos árbitros e detonou a equipe do VAR por não ter recomendado a revisão do possível toque de mão de Barboza, considerado por ele como um "lance capital" da partida.

"Os senhores do VAR de Santa Catarina vieram passar o fim de semana em São Paulo. Não fizeram o trabalho deles. Dois lances capitais que eram o segundo amarelo e o lance de pênalti do Barboza. Admito que o senhor Daronco não tinha a melhor visão, mas o VAR não teve qualquer intervenção. Temos que refletir o que o VAR está fazendo no futebol brasileiro. Esses erros capitais só envergonham o futebol brasileiro em uma decisão como essa", disparou, antes da entrevista coletiva de Pedro Emanuel.

Vasco e Palmeiras decidirão a vaga na final da Copa do Brasil no próximo domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário. Como venceu o primeiro jogo pelo placar mínimo, qualquer empate classifica o Alviverde. Em caso de vitória mínima do Cruz-Maltino, a disputa irá para os pênaltis. O clube carioca precisa derrotar os paulistas por dois gols de diferença para avançar.