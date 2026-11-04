Carlos Cuesta atuando com a camisa do VascoMatheus Lima/Vasco
Lesionado, Carlos Cuesta não atuará mais pelo Vasco em 2026
Zagueiro, de 27 anos, terá que operar a região do quadril por causa de incômodo que o impede de entrar em campo desde setembro
Pedro Emanuel explica três zagueiros e elogia eficiência do Vasco
Cruz-Maltino venceu o Athletico-PR nesta quarta-feira (4), pelo Brasileirão; triunfo partiu de gols de Aguirre (contra), Bruno Duarte e Gabriel Pereira
Diretor do Vasco volta a detonar arbitragem: 'Mais um erro grotesco'
Admar Lopes reclamou de pênalti não marcado em Brenner na vitória por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira (4), pelo Brasileirão
Bruno Duarte exalta fim de 'maré difícil' com gol sobre o Athletico-PR
Centroavante do Vasco estava há sete jogos sem marcar, mas voltou às redes na vitória desta quarta-feira (4), por 3 a 1, pelo Brasileirão
Vasco vira em apagão do Athletico-PR e se afasta do Z-4 no Brasileirão
Furacão abriu o placar com Mendoza, mas Cruz-Maltino buscou com virada-relâmpago, liderada por Aguirre (GC), Bruno Duarte e Gabriel Pereira
Lesionado, Carlos Cuesta não atuará mais pelo Vasco em 2026
Zagueiro, de 27 anos, terá que operar a região do quadril por causa de incômodo que o impede de entrar em campo desde setembro
CBF nega afastamento de árbitros após reunião com Vasco
Cruz-Maltino reclamou de uma suposta penalidade ignorada por Anderson Daronco e Rodrigo D'Alonso Ferreira no jogo contra o Palmeiras
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.