Carlos Cuesta atuando com a camisa do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Carlos Cuesta atuando com a camisa do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 04/11/2026 18:55

Zagueiro colombiano, Carlos Cuesta não deve voltar a entrar em campo pelo Vasco em 2026. A baixa se deve à necessidade de o atleta operar uma lesão no quadril que o tirou das partidas do Cruz-Maltino desde 12 de setembro. A informação é do jornalista Lucas Pedrosa.

O vínculo de empréstimo de Cuesta com o Cruz-Maltino só vai até o final desta temporada e o clube não deve exercer a opção de compra, fixada no valor de 5,75 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões), em virtude do problema físico.

Inicialmente, o Vasco tentou tratar a lesão no quadril esquerdo do jogador, conhecida como "síndrome do impacto", de forma conservadora, sem um procedimento médico. Contudo, a recuperação acabou não evoluindo o necessário para que o tratamento fosse considerado bem-sucedido. Assim, após nova análise de um especialista em lesões no quadril, foi recomendada uma artroscopia.

Diante deste cenário, o Vasco entrou em contato com o Galatasaray, clube turco que é o detentor dos direitos do atleta, para compreender como prosseguir com o caso. Dessa forma, a decisão de operar ou manter o protocolo conservador será de total responsabilidade dos turcos. O gesto, inclusive, deixa explícito que o Vasco não deverá adquirir o jogador definitivamente ou estender o empréstimo.

O que é a lesão?

A síndrome que o zagueiro cruz-maltino apresenta acontece quando o fêmur e o quadril têm formatos que não encaixam entre si. Desse modo, quando o movimento de girar e dobrar o quadril é feito, os ossos se encostam e o indivíduo costuma sentir uma forte dor. Com o tempo, a lesão pode se agravar a ponto de se tornar uma artrose.

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Há duas causas possíveis para o surgimento dessa deformação óssea. A primeira é uma predisposição genética, que o jogador pode apresentar por conta de seus antepassados. A outra, que é a causa mais comum para atletas como um todo, ocorre por conta do alto esforço físico durante a infância ou adolescência, momento em que os ossos ainda estão em crescimento, podendo, assim, causar uma deformação.

O tratamento deste quadro médico é feito com repouso relativo, fisioterapia, fortalecimento e, em alguns casos, infiltração. Caso as medidas não resolvam o problema, costuma ser recomendada uma artroscopia, como feito com Carlos Cuesta.

Próxima partida do Vasco

Com o desfalque permanente do jogador, o Vasco volta a campo nesta quarta-feira (4), para encarar o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada. O jogo será válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30 (de Brasília).

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo