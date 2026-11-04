Árbitro Anderson Daronco (RS) aplicando um cartão vermelho - Cesar Greco / Palmeiras

Árbitro Anderson Daronco (RS) aplicando um cartão vermelhoCesar Greco / Palmeiras

Publicado 04/11/2026 18:05 | Atualizado 04/11/2026 18:12

A CBF negou nesta quarta-feira (4) o afastamento dos árbitros Anderson Daronco e Rodrigo D'Alonso Ferreira , foram criticados por ignorar suposta penalidade para o Vasco na derrota para o Palmeiras por 1 a 0, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A decisão teria sido comunicada aos envolvidos após a reunião desta última terça (3), na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Após a reunião, a CBF comunicou ao Vasco e à Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) que afastaria os árbitros Anderson Daronco e Rodrigo D'Alonso Ferreira das escalas das próximas rodadas da Série A e da Copa do Brasil. Em nota, porém, a entidade negou que afastou os árbitros. Daronco vai apitar a Série B neste fim de semana, enquanto D'Alonso atuará num jogo do Campeonato Saudita.

"Anderson Daronco e Rodrigo D'Alonso Ferreira não foram afastados pela CBF. Daronco apitará na Série B neste fim de semana. Ele vai comandar Avaí x São Bernardo, no sábado, em Santa Catarina. Trata-se de uma rodada importante e decisiva para a Série B. D'Alonso Ferreira atuará no domingo em Al-Ain x Al-Wahda, pelo Campeonato Saudita, ao lado de Wilton Pereira Sampaio e Rodrigo Pereira", disse a CBF.

O Vasco reclamou de uma suposta penalidade ignorada por Anderson Daronco e Rodrigo D'Alonso Ferreira, além da falta de critério nos cartões. O Cruz-Maltino não contestou a expulsão de Saldivia, mas, sim, as decisões diferentes para punir os jogadores, usando a ausência de cartões para o volante Marlon Freitas, do Palmeiras, que fez faltas semelhantes e não foi punido com o mesmo rigor.

Reclamações do Vasco

O primeiro lance aconteceu no começo do segundo tempo, quando o Palmeiras já vencia por 1 a 0, com gol de Maurício na etapa inicial. Neste momento, o meia vascaíno Lescano recebeu lançamento dentro da área com domínio que limpou Barboza da jogada. Já passando reto, o zagueiro recolheu o braço mais próximo do atleta rival, mas não fez o mesmo com a mão de trás, que, segundo protestos do lado carioca, encostou na bola.

O segundo lance ocorreu aos 31 minutos do segundo tempo. Alan Saldivia recebeu o segundo cartão amarelo depois de falta em Vitor Roque. Em lances como esses, o VAR não pode intervir. Poderia, caso a expulsão do zagueiro do Vasco tivesse acontecido de forma direta. As reclamações sobre o lance se estenderam à diretoria do Vasco. Admar Lopes, diretor executivo de futebol do clube, classificou a atuação de Daronco como "vergonhosa".

Vasco e Palmeiras decidirão a vaga na final da Copa do Brasil no próximo domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário. Como venceu o primeiro jogo pelo placar mínimo, qualquer empate classifica o Alviverde. Em caso de vitória mínima do Cruz-Maltino, a disputa irá para os pênaltis. O clube carioca precisa derrotar os paulistas por dois gols de diferença para avançar.