Bruno Duarte acabou com a 'seca' de gols e comandou a virada do Cruz-Maltino contra o Athletico-PR - Matheus Lima/Vasco

Bruno Duarte acabou com a 'seca' de gols e comandou a virada do Cruz-Maltino contra o Athletico-PRMatheus Lima/Vasco

Publicado 04/11/2026 21:26 | Atualizado 05/11/2026 01:09

Vasco respira no Brasileirão . Com virada-relâmpago, o Cruz-Maltino venceu o Athletico-PR por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), na Arena da Baixada, pela 34ª rodada, e abriu vantagem para a zona do rebaixamento. Com gol solitário de Stiven Mendoza, o Furacão abriu o placar no primeiro tempo. Aguirre (contra), Bruno Duarte e Gabriel Pereira viraram para o clube carioca.

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Com o triunfo, o Vasco saltou para a 12ª posição, com 41 pontos, quatro à frente do Grêmio, primeiro time dentro do Z-4. Vale lembrar que o Cruz-Maltino tem jogo atrasado, contra a já rebaixada Chapecoense, na Arena Condá, ainda sem data marcada. Agora, o clube carioca volta as atenções ao jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, no domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário.

Furacão toma a frente com Mendoza

No primeiro tempo do duelo, Athletico-PR e Vasco mais se estudaram do que se incomodaram. Até que, com a bola controlada na defesa, o Furacão aproveitou raro vazio entre as linhas do Cruz-Maltino para abrir o placar. Aos 22, Stiven Mendoza recebeu belo passe do veterano Luiz Gustavo, girou, carregou e arriscou do meio da rua. O chute saiu cruzado e rasteiro, no cantinho de Léo Jardim, que não conseguiu evitar o gol.

Seis minutos depois, Pumita arriscou chute forte de fora da área e, na briga pelo rebote, e Brenner foi tocado pelo goleiro athleticano. O elenco e a comissão técnica vascaína reclamaram de pênalti, mas o árbitro não marcou e o VAR não recomendou revisão. A não-marcação da possível penalidade até gerou confusão após o fim da primeira etapa.

"Time da virada" aparece em grande estilo



Depois do intervalo, o Vasco embalou três cruzamentos para selar uma virada-relâmpago. Primeiro, Cuiabano recebeu pela esquerda aos 16 e explorou desvio de Aguirre, zagueiro do Athletico, que tentou cortar e acabou marcando gol contra. Pela direita, apenas dois minutos depois, Puma Rodríguez foi o autor de lançamento na medida para Bruno Duarte, que, com os pés no chão, só teve o trabalho de testar para o fundo das redes.

Por fim, aos 22, Colidio encontrou Gabriel Pereira com bela cobrança de falta pelo lado esquerdo. O zagueiro subiu mais que a defesa para marcar seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina. Logo depois, a expulsão do artilheiro Viveros, devido a um pisão em Cuiabano, completou o drama do Athletico.

Athletico-PR 1x3 Vasco



Brasileirão - 34ª rodada

Data e hora: 04/11/2026, às 19h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Gols: Mendoza, aos 22' do 1ºT (1-0); Aguirre (GC), aos 16' do 2ºT (1-1); Bruno Duarte, aos 18' do 2ºT (1-2); Gabriel Pereira, aos 21' do 2ºT (1-3).

Cartões amarelos: Jadson (CAP), Lescano (VAS), Dantas (CAP)

Cartões vermelhos: Viveros (CAP)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

ATHLETICO-PR (Técnico: Odair Hellmann)

Mycael; Dantas, Aguirre (Leozinho), Arthur Dias, Benavídez (Gilberto); Luiz Gustavo, Jadson (Portilla), Esquivel; Mendoza (João Cruz), Kerwin Vargas (Jorge Rivaldo) e Viveros.



VASCO (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Saldivia, Gabriel, Robert Renan, Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuiabano; Sosa, Thiago Mendes, Lescano (Ramon Rique); Andrés Gomez (Jair) e Brenner.