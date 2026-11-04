Bruno Duarte encerrou jejum contra o Athletico-PR - Matheus Lima/Vasco

Bruno Duarte encerrou jejum contra o Athletico-PRMatheus Lima/Vasco

Publicado 04/11/2026 21:55 | Atualizado 05/11/2026 01:15

Bruno Duarte encerrou jejum de gols ao marcar na vitória do Vasco sobre o Athletico-PR, por 3 a 1 , nesta quarta-feira (4), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 34ª rodada do Brasileirão. O centroavante marcou o segundo do Cruz-Maltino na partida, em meio à virada-relâmpago que garantiu os três pontos e um respiro na briga contra o rebaixamento. Para ele, a vitória mostrou a força do grupo.

"Uma vitória muito importante para o nosso grupo. A gente está naquela luta debaixo, tentando sair o mais rápido possível dali. E ganhar aqui não é fácil. Foi graças ao apoio da nossa torcida, ao grupo muito forte. O grupo entrou no vestiário sabendo e acreditando que podia virar esse resultado. E foi o que aconteceu na segunda etapa. Graças a Deus a gente conseguiu sair com um resultado positivo", declarou, após o triunfo, em entrevista à "Cazé TV".

Bruno Duarte não marcava pelo Vasco há sete jogos. Seu último gol havia sido na goleada sobre o Coritiba, na 28ª rodada. No jogo seguinte, contra o Botafogo, teve problema na costela e caiu de rendimento. Porém, aproveitou cruzamento perfeito de Puma Rodríguez para cabecear dentro da área, virar o jogo contra o Athletico-PR e espantar a seca. Depois do gol, celebrou o fim da "maré difícil".

"É isso, o atacante vive de gols. Infelizmente estava em uma maré difícil depois do jogo contra o Botafogo, que eu tive uma lesão na costela. Mas, graças a Deus, aos meus companheiros e à comissão técnica, que têm me dado muita confiança, eu tenho recuperado aquela boa forma e hoje pude ajudar a equipe com gol. Espero continuar ajudando", projetou o atacante.

Foco na decisão contra o Palmeiras

Agora, o Vasco volta as atenções para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, neste domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário.

Na partida de ida, o Cruz-Maltino foi derrotado por 1 a 0, o que, segundo Bruno Duarte, cumpriu o objetivo da equipe para o duelo no Nubank Parque. Ele afirmou que a intenção era "segurar ao máximo" o Alviverde, para garantir a vaga em casa. O centroavante reforçou que a disputa está em aberto.

"Lá a gente tentou reduzir ao máximo de gols possíveis do Palmeiras. A gente tentou segurar ao máximo o time deles, que é muito qualificado. E a semifinal está em aberto. Temos que trabalhar muito nesses próximos dois dias e focar para conseguir reverter este resultado, o que o nosso time já demonstrou que pode fazer", concluiu.