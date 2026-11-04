Admar Lopes, diretor executivo de futebol do Vasco - Reprodução Vasco TV

Admar Lopes, diretor executivo de futebol do VascoReprodução Vasco TV

Publicado 04/11/2026 22:53

O lance em questão aconteceu ao 28 minutos da primeira etapa, pouco depois de o Furacão abrir o placar. Puma Rodríguez arriscou pancada de fora da área e o goleiro athleticano Mycael defendeu, mas deu rebote. Na disputa da segunda bola, Brenner chegou para dividir e, segundo reclamações do time e da comissão técnica cruz-maltina, foi tocado pelo arqueiro.

"Mais um erro grotesco da arbitragem e do VAR. Não entendemos como as decisões foram tomadas de forma tão rápida sem revisão detalhada. Isso já aconteceu no último domingo, e estamos indignados com erros capitais que acontecem contra nós. Ontem, membros da diretoria estiveram na CBF exigindo respostas e explicações. Ainda aguardamos. Não entendemos porquê sempre é contra o Vasco. Uma série de jogos com erros que nos prejudicam gravemente", reclamou Admar Lopes, antes da entrevista coletiva de Pedro Emanuel.

Apesar das fortes reclamações do lado cruz-maltino, o juiz Ramon Abatti Abel não assinalou pênalti dentro de campo. Da mesma forma, o VAR respeitou a decisão e não recomendou que o árbitro revisasse o lance no monitor. Por isso, o jogo seguiu normalmente.

Após o fim do primeiro tempo, funcionários do Vasco se envolveram em confusão no túnel para o vestiário, com reclamações direcionadas à equipe de arbitragem. Na volta, eles tiveram inclusive que ser escoltados pela Polícia Militar para retornar ao gramado.

"Esperamos que a resposta da CBF venha com exibição correta e à altura da decisão do próximo domingo contra o Palmeiras, porque é capital e decisivo. Uma competição que já não conquistamos há muito tempo e que vai ser decisivo para a próxima temporada com uma classificação para a Libertadores. Por isso, estamos atentos esperando para ver como vai ser a arbitragem no próximo domingo", completou o dirigente.



Agora, o Vasco volta as atenções para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, neste domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário. Com vitória magra no jogo de ida, o Alviverde tem a vantagem do empate. Em caso de igualdade no placar agregado, a disputa irá para os pênaltis.