Admar Lopes, diretor executivo de futebol do VascoReprodução Vasco TV

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João Vitor Cravo
Diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes voltou a reclamar de "erro capital" da arbitragem. Antes, ele já havia detonado o juiz Anderson Daronco ao comentar suposto pênalti não marcado de Barboza, do Palmeiras, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Agora, reprovou nova penalidade não assinalada, agora na vitória por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira (4), pelo Campeonato Brasileiro.
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O lance em questão aconteceu ao 28 minutos da primeira etapa, pouco depois de o Furacão abrir o placar. Puma Rodríguez arriscou pancada de fora da área e o goleiro athleticano Mycael defendeu, mas deu rebote. Na disputa da segunda bola, Brenner chegou para dividir e, segundo reclamações do time e da comissão técnica cruz-maltina, foi tocado pelo arqueiro.
"Mais um erro grotesco da arbitragem e do VAR. Não entendemos como as decisões foram tomadas de forma tão rápida sem revisão detalhada. Isso já aconteceu no último domingo, e estamos indignados com erros capitais que acontecem contra nós. Ontem, membros da diretoria estiveram na CBF exigindo respostas e explicações. Ainda aguardamos. Não entendemos porquê sempre é contra o Vasco. Uma série de jogos com erros que nos prejudicam gravemente", reclamou Admar Lopes, antes da entrevista coletiva de Pedro Emanuel.
Apesar das fortes reclamações do lado cruz-maltino, o juiz Ramon Abatti Abel não assinalou pênalti dentro de campo. Da mesma forma, o VAR respeitou a decisão e não recomendou que o árbitro revisasse o lance no monitor. Por isso, o jogo seguiu normalmente.
Após o fim do primeiro tempo, funcionários do Vasco se envolveram em confusão no túnel para o vestiário, com reclamações direcionadas à equipe de arbitragem. Na volta, eles tiveram inclusive que ser escoltados pela Polícia Militar para retornar ao gramado.
"Esperamos que a resposta da CBF venha com exibição correta e à altura da decisão do próximo domingo contra o Palmeiras, porque é capital e decisivo. Uma competição que já não conquistamos há muito tempo e que vai ser decisivo para a próxima temporada com uma classificação para a Libertadores. Por isso, estamos atentos esperando para ver como vai ser a arbitragem no próximo domingo", completou o dirigente.
Agora, o Vasco volta as atenções para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, neste domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário. Com vitória magra no jogo de ida, o Alviverde tem a vantagem do empate. Em caso de igualdade no placar agregado, a disputa irá para os pênaltis.