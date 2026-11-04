Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em coletiva de imprensa - Dikran Sahagian/Vasco

Pedro Emanuel, técnico do Vasco, em coletiva de imprensaDikran Sahagian/Vasco

Publicado 04/11/2026 23:37

Técnico do Vasco, Pedro Emanuel gostou do que viu na vitória por 3 a 1 sobre o Athletico-PR , nesta quarta-feira (4), na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino não vencia o Furacão em Curitiba desde 2007 e, além disso, triunfou pela primeira vez neste estádio na história do campeonato. Para o treinador português, o triunfo passou pelo esquema com três zagueiros, opção tática especial feita por ele para a partida.

"Sabíamos que enfrentaríamos um adversário muito forte, principalmente em cruzamentos, e que tem um ataque forte fisicamente. Viveros não à toa é o artilheiro do campeonato. A estratégia de três zagueiros aconteceu em função de que, nos últimos três jogos, tomamos sete gols. E colocamos três meias que nos permitissem ser consistentes. No gol, a linha defensiva faltou fazer a pressão que se exige e permitimos o arremate de fora da área, mas também houve o mérito do adversário. De resto, a linha defensiva esteve muito valente", enalteceu o comandante, em entrevista coletiva após o jogo.



Além disso, Pedro Emanuel indicou a eficiência do ataque vascaíno como fator-chave para a virada do Vasco. Em outros jogos, a equipe vinha criando oportunidades, mas não sabendo aproveitar. Porém, diante do Athletico, conseguiu marcar três gols em espaço de seis minutos para virar a peleja e garantir a vitória. Além disso, o português indicou que a equipe estava "um pouquinho ansiosa", o que atrapalhou um pouco o desempenho na primeira etapa.

"Outro aspecto fundamental para a virada foi a eficácia ofensiva, que não tem sido boa. Hoje, em cinco ou seis minutos, conseguimos fazer esses gols e, de fato, ajudou muito anímicamente. A equipe estava um pouquinho ansiosa. A gente havia falado sobre isso na preparação do jogo. Nós tínhamos seis finais antes deste jogo. Sabíamos que era muito importante ter uma vitória nesta fase do campeonato, até porque as equipes à nossa volta vêm dando a vida e conquistando pontos", completou o treinador.

Após o triunfo de virada e o respiro no Brasileirão, o Vasco volta as atenções para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, neste domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário. Com vitória magra no jogo de ida, o Alviverde tem a vantagem do empate. Em caso de igualdade no placar agregado, a disputa irá para os pênaltis.