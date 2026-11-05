Bruno Duarte comemora o gol na vitória do Vasco sobre o Athletico-PR - Matheus Lima/Vasco

Bruno Duarte comemora o gol na vitória do Vasco sobre o Athletico-PRMatheus Lima/Vasco

Publicado 05/11/2026 09:00

Vasco comprovou mais uma vez por que carrega a fama de time da virada. Após vencer o Athletico-PR por 3 a 1 , nesta quarta-feira (4), na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Brasileirão, o Cruz-Maltino igualou o Remo como o clube da Série A com mais vitórias após sair atrás no placar na temporada. Foi a oitava vez que o Gigante da Colina conseguiu o feito em 2026.

Das oito vitórias de virada do Vasco na temporada, seis foram no Brasileirão. Nesta edição, o Cruz-Maltino venceu Palmeiras (2 a 1), Fluminense (3 a 2), São Paulo (2 a 1), Grêmio (2 a 1), Corinthians (3 a 2) e Athletico-PR (3 a 1) pela competição nacional após sair atrás no placar. Há ainda duas reviravoltas na Sul-Americana: Audax Italiano (2 a 1) e Olimpia (4 a 1).

Metade das vitórias de virada do Vasco aconteceram fora de casa. O Cruz-Maltino venceu Grêmio e Athletico-PR como visitante no Brasileirão, além de Audax Italiano e Olimpia pela Sul-Americana. Já as outras quatro reviravoltas ocorreram jogando diante da própria torcida: contra Palmeiras, Fluminense e São Paulo, ainda sob o comando de Renato Gaúcho, e Corinthians, com Pedro Emanuel.

Jogando fora de casa, o Vasco teve dificuldades no primeiro tempo e viu o Athletico-PR sair na frente do placar com gol de Steven Mendoza, aos 22 minutos. Porém, o time comandado por Pedro Emanuel reagiu na etapa final. Melhor em campo, o Cruz-Maltino virou com gols de Aguirre (contra), Bruno Duarte e Gabriel Pereira, e conquistou três pontos importantes.

Com a vitória sobre o Athletico-PR, o Vasco chegou aos 41 pontos, mas segue na 13ª colocação. Mesmo assim, reduziu o risco de rebaixamento para 2%, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O Cruz-Maltino, agora, muda o foco para a Copa do Brasil e enfrenta o Palmeiras, no domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal.

Viradas do Vasco em 2026:

Vasco 2 x 1 Palmeiras (Brasileiro) - 12/03

Vasco 3 x 2 Fluminense (Brasileiro) - 18/03

Vasco 2 x 1 São Paulo (Brasileiro) - 18/04

Audax Italiano 1 x 2 Vasco (Sul-Americana) - 06/05

Olimpia 1 x 4 Vasco (Sul-Americana) - 20/08

Grêmio 1 x 2 Vasco (Brasileiro) - 12/09

Vasco 3 x 2 Corinthians (Brasileiro) - 24/10

Athletico-PR 1 x 3 Vasco (Brasileiro) - 04/11