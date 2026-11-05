Pedro Emanuel é o treinador do VascoMatheus Lima / Vasco
Vasco se preocupa com parte física e mental para últimos jogos de 2026
Cruz-Maltino luta para não ser rebaixado no Brasileiro, também para chegar na final da Copa do Brasil e tem sequência pela frente
Viveros se desculpa por pisão em Cuiabano e expulsão contra o Vasco
Centroavante do Athletico-PR recebeu cartão vermelho na vitória cruz-maltina por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), após atrito com o lateral
Vasco oferece R$ 43 milhões ao Nottingham Forest por Cuiabano
Clube tenta adquirir o lateral-esquerdo em definitivo por valor abaixo dos 10 milhões de euros (R$ 61 milhões) previstos na opção de compra
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Vasco se torna o time da Série A com mais vitórias de virada em 2026
Cruz-Maltino venceu o Athletico-PR por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), e conquistou o sexto triunfo no Brasileirão após sair atrás no placar
Pedro Emanuel explica três zagueiros e elogia eficiência do Vasco
Cruz-Maltino venceu o Athletico-PR nesta quarta-feira (4), pelo Brasileirão; triunfo partiu de gols de Aguirre (contra), Bruno Duarte e Gabriel Pereira
Diretor do Vasco volta a detonar arbitragem: 'Mais um erro grotesco'
Admar Lopes reclamou de pênalti não marcado em Brenner na vitória por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira (4), pelo Brasileirão
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