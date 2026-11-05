Cuiabano deseja permanecer no Vasco para a próxima temporada - Matheus Lima / Vasco

Cuiabano deseja permanecer no Vasco para a próxima temporadaMatheus Lima / Vasco

Publicado 05/11/2026 19:58

Vasco deu o primeiro passo para tentar manter Cuiabano em definitivo. O clube enviou uma proposta de 7 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões) ao Nottingham Forest, da Inglaterra, pela compra do lateral-esquerdo de 23 anos. A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa.



Cuiabano tem contrato de empréstimo com o Cruz-Maltino até o fim da temporada. O acordo firmado entre os clubes prevê uma opção de compra fixada em 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 61 milhões). A diretoria vascaína, no entanto, pretende desembolsar uma quantia menor e, por isso, apresentou uma oferta abaixo do valor estipulado em contrato. deu o primeiro passo para tentar manter Cuiabano em definitivo. O clube enviou uma proposta de 7 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões) ao Nottingham Forest, da Inglaterra, pela compra do lateral-esquerdo de 23 anos. A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa.Cuiabano tem contrato de empréstimo com o Cruz-Maltino até o fim da temporada. O acordo firmado entre os clubes prevê uma opção de compra fixada em 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 61 milhões). A diretoria vascaína, no entanto, pretende desembolsar uma quantia menor e, por isso, apresentou uma oferta abaixo do valor estipulado em contrato.

Os detalhes do empréstimo

O Vasco oficializou a chegada de Cuiabano no dia 7 de fevereiro, após uma negociação longa com o Nottingham Forest. No início das conversas, o clube inglês resistia à ideia de um empréstimo e preferia vender o jogador em definitivo. O Cruz-Maltino chegou a ter propostas recusadas e precisou ajustar os termos até chegar ao acordo final.



Pelo empréstimo, o Vasco pagou cerca de 1 milhão de euros ao Forest. Caso o clube exerça a opção de compra, o vínculo do lateral em São Januário será estendido até dezembro de 2030.



A boa temporada de Cuiabano com a camisa vascaína despertou sondagens de clubes europeus nos últimos meses, o que aumentou a preocupação da diretoria em resolver a situação do jogador o quanto antes. A ideia do Vasco é usar a proposta para abrir negociação com os ingleses antes do fim do vínculo de empréstimo.

Trajetória do lateral

Natural de Cuiabá, no Mato Grosso, Cuiabano passou pelo Grêmio antes de ganhar projeção no Botafogo, onde fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Brasileiro, em 2024. O bom desempenho no Alvinegro chamou a atenção do Nottingham Forest, que o contratou em 2025 por cerca de 8 milhões de euros.

Na Inglaterra, porém, o lateral não conseguiu espaço no time principal. Sem oportunidades na Premier League, voltou ao Botafogo por empréstimo na segunda metade de 2025 e, no início deste ano, acertou com o Vasco.

Próximos passos

Agora, o Vasco aguarda a resposta do Nottingham Forest. Caso os ingleses recusem a oferta, o clube carioca terá de decidir se melhora a proposta, se paga o valor integral previsto na opção de compra ou se abre mão da permanência do lateral-esquerdo para 2027.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob a supervisão de Theo Faria