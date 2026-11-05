Viveros, do Athletico-PR, dá pisão em Cuiabano - Reprodução / Cazé TV

Viveros, do Athletico-PR, dá pisão em CuiabanoReprodução / Cazé TV

Publicado 05/11/2026 23:00

Artilheiro do Brasileirão, o atacante Viveros viveu noite para esquecer na derrota do Athletico-PR para o Vasco por 3 a 1 , em casa, pela 34ª rodada. Inefetivo em meio aos três zagueiros cruz-maltinos no primeiro tempo, o colombiano repetia a dose até os 32 minutos da etapa final, quando foi expulso por pisão no lateral Cuiabano. Nesta quinta (5), dia seguinte ao jogo, o camisa 9 se desculpou pelo lance.

"Cuiabano, quero te pedir desculpas pelo lance de ontem. De coração, em nenhum momento tive a intenção de te atingir daquela maneira. Quando fui sair da jogada, acabei pisando na sua barriga e, assim que percebi, tentei diminuir a força. Jamais faria algo intencionalmente para machucar um colega de profissão", escreveu Viveros, em postagem no storie do Instagram.

No momento da expulsão, o Vasco já vencia de virada por 3 a 1, com gols de Aguirre (contra), Bruno Duarte e Gabriel Pereira, após Mendoza abrir o placar para o Furacão na primeira etapa. O próprio Cuiabano cobrou lateral pela direita, perto da linha do meio campo. Quando recebeu a devolução de Thiago Mendes, o defensor protegeu e sofreu falta por trás de Viveros.

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Ao ouvir o apito do juiz, em pé, o colombiano se abaixou e disparou reclamações contra Cuiabano. Deitado, o vascaíno devolveu a gritaria. Foi aí que, parado entre as pernas do rival, o centroavante athleticano levantou o pé direito e pisou próximo à sua cintura. De frente para o lance, o árbitro Ramon Abatti Abel mostrou o cartão vermelho direto.

"Sei que foi um lance forte e lamento pelo ocorrido. Quem conhece minha trajetória sabe do respeito que sempre tive pelos meus companheiros e adversários, e que nunca tive esse tipo de atitude. Quero que você saiba que meu respeito por você é muito grande. Te peço desculpas de verdade, irmão. Um abraço!", completou Viveros.

Viveros se desculpa com o Athletico-PR

Além do pedido de perdão a Cuiabano, Viveros também se desculpou com o Athletico-PR e a torcida do Furacão. Logo no storie seguinte, o colombiano justificou seu comportamento na derrota para o Vasco e projetou sequência "mais do que firme" no Brasileirão.

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"Estou mais do que firme aqui e darei o meu melhor até a minha última partida. Jamais desejei o mal para a minha equipe; acredito que, desde que cheguei ao clube, dei o melhor de mim e ajudei muito, desde a Série B até agora, na Série A. Joguei muitas partidas sentindo muitas dores, mas, mesmo assim, sempre procurei dar o meu melhor e continuo comprometido aqui. Muitos falam, mas poucos sabem, haha — mas é assim mesmo. Digo isso apenas porque estou mais do que comprometido com a minha equipe. Desde o primeiro dia em que cheguei até hoje, continuo firme com o meu time, ajudando a alcançar os objetivos. Um abraço a todos e peço desculpas pelo que aconteceu ontem no jogo", publicou.