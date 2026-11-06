Vasco derrotou o Athletico-PR por 3 a 1 - Matheus Lima/Vasco

Vasco derrotou o Athletico-PR por 3 a 1Matheus Lima/Vasco

Publicado 06/11/2026 10:45

O Vasco derrotou o Athletico-PR por 3 a 1, na última quarta-feira (4), e o clube paranaense pode ter um prejuízo maior que não ter pontuado na rodada. O Furacão foi denunciado pelo STJD e pode sofrer punição desportiva por causa de um gesto racista de um torcedor.

Torcedor do Athletico-PR faz gesto racista para jogadores do Vasco Créditos: Reprodução / X https://t.co/nEQKqNxcNX — Jornal O Dia (@jornalodia) November 6, 2026

Um torcedor do Athletico-PR teria feito um gesto racista em direção aos jogadores do Vasco. O julgamento foi marcado para a próxima segunda-feira (9) e as punições incluem multa, perda de mando de campo e também a perda de pontos.

O Furacão utilizou suas redes sociais para dizer que identificou o torcedor. O clube se posicionou contra a atitude racista e informou que o responsável pelo ato discriminatório sofrerá punições.

"O Athletico Paranaense informa que identificou o torcedor envolvido no suposto ato de racismo ocorrido após a partida diante do Vasco da Gama, disputada na quarta-feira, na Arena da Baixada. O Clube enviou as informações às autoridades competentes e registrou um boletim de ocorrência. O caso também foi encaminhado para apuração por parte da Câmara de Ética e Disciplina. O torcedor estará sujeito a sanções internas, que incluem suspensão imediata do acesso ao estádio e exclusão. O Athletico Paranaense não tolera atitudes discriminatórias e seguirá atuando no combate a qualquer forma de preconceito. O Clube mantém ações permanentes de conscientização, dentro e fora do estádio, e não admite que atitudes dessa natureza tenham espaço na Arena da Baixada ou em qualquer ambiente relacionado à instituição. Racismo é crime. Não é opinião, não é provocação e não é futebol. É inaceitável. No Athletico, não terá lugar", divulgou o clube nas redes sociais.

O Athletico-PR tem 54 pontos em 34 jogos e luta por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Atualmente, o Furacão está em quinto lugar e conseguiria uma vaga para a fase preliminar da principal competição de clubes do continente.

Na partida, o Athletico-PR teve também a expulsão de Viveros, artilheiro do Brasileirão, que deu um pisão em Cuiabano. O atacante pode receber um gancho do tribunal por sua atitude. Ele utilizou as redes sociais para pedir desculpas ao lateral do Vasco.

"Cuiabano, quero te pedir desculpas pelo lance de ontem. De coração, em nenhum momento tive a intenção de te atingir daquela maneira. Quando fui sair da jogada, acabei pisando na sua barriga e, assim que percebi, tentei diminuir a força. Jamais faria algo intencionalmente para machucar um colega de profissão", escreveu em seu stories no Instagram.

No momento da expulsão, o Vasco já vencia de virada por 3 a 1, com gols de Aguirre (contra), Bruno Duarte e Gabriel Pereira, após Mendoza abrir o placar para o Furacão na primeira etapa. O próprio Cuiabano cobrou lateral pela direita, perto da linha do meio campo. Quando recebeu a devolução de Thiago Mendes, o defensor protegeu e sofreu falta por trás de Viveros.

Ao ouvir o apito do juiz, em pé, o colombiano se abaixou e disparou reclamações contra Cuiabano. Deitado, o vascaíno devolveu a gritaria. Foi aí que, parado entre as pernas do rival, o centroavante athleticano levantou o pé direito e pisou próximo à sua cintura. De frente para o lance, o árbitro Ramon Abatti Abel mostrou o cartão vermelho direto.



"Sei que foi um lance forte e lamento pelo ocorrido. Quem conhece minha trajetória sabe do respeito que sempre tive pelos meus companheiros e adversários, e que nunca tive esse tipo de atitude. Quero que você saiba que meu respeito por você é muito grande. Te peço desculpas de verdade, irmão. Um abraço!", completou Viveros.