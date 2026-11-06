Carlos Vinícius em treino do GrêmioLucas Uebel / Grêmio
Vasco encaminha contratação de atacante do Grêmio para 2027
Cruz-Maltino também avançou em negociações para comprar Cuiabano e Robert Renan, que estão emprestados até o fim da temporada
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Deyverson revela torcida para o Palmeiras em semifinal contra o Vasco
Atacante da LDU já se declarou ao Cruz-Maltino, mas disse que estará ao lado do clube que já defendeu e conquistou a Libertadores
Athletico-PR pode perder pontos por racismo em jogo contra o Vasco
Torcedor fez gesto discriminatório para jogadores cruz-maltinos em partida do Brasileiro realizada na última quarta-feira (4)
Viveros se desculpa por pisão em Cuiabano e expulsão contra o Vasco
Centroavante do Athletico-PR recebeu cartão vermelho na vitória cruz-maltina por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), após atrito com o lateral
Vasco oferece R$ 43 milhões ao Nottingham Forest por Cuiabano
Clube tenta adquirir o lateral-esquerdo em definitivo por valor abaixo dos 10 milhões de euros (R$ 61 milhões) previstos na opção de compra
Vasco se preocupa com parte física e mental para últimos jogos de 2026
Cruz-Maltino luta para não ser rebaixado no Brasileiro, também para chegar na final da Copa do Brasil e tem sequência pela frente
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