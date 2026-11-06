Carlos Vinícius em treino do Grêmio - Lucas Uebel / Grêmio

Carlos Vinícius em treino do GrêmioLucas Uebel / Grêmio

Publicado 06/11/2026 15:47

A temporada não acabou, mas o Vasco está acelerando algumas negociações para a próxima temporada. De acordo com informações da "ESPN", o Cruz-Maltino tem um acordo encaminhado pelo atacante Carlos Vinícius, do Grêmio , e também avançou nas negociações para manter o zagueiro Robert Renan e Cuiabano, que estão emprestados por Zenit, da Rússia, e Nottingham Forest, da Inglaterra.

Em relação ao artilheiro do clube gaúcho, o Vasco já teria chegado a um acordo salarial. O atleta, de 32 anos, tem contrato com o Grêmio até dezembro e poderá assinar um contrato com outro clube sem custos no ano que vem.

Carlos Vinícius tem contrato com o Grêmio até o fim da temporada. Com a possibilidade de rebaixamento do clube gaúcho, que está no Z-4, o nome do atacante vem aparecendo como alvo de outros clubes para a próxima temporada.

Desde que chegou ao Grêmio no meio do ano passado, Carlos Vinícius entrou em campo em 66 partidas, anotou 33 gols e deu três assistências. Ele se tornou peça fundamental na equipe gaúcha desde que foi contratado.

Com passagem pelas categorias de base do Palmeiras, o atacante deixou o futebol brasileiro em 2017 rumo à Portugal, onde defendeu o Rio Ave e o Benfica. Ele também passou pelo Monaco, pelo Tottenham, pelo Galatasaray, pelo PSV e pelo Fulham. A melhor temporada de Carlos Vinícius no futebol europeu foi em 2019 e 2020, quando ele defendeu o Benfica, entrou em campo em 47 jogos, anotou 24 gols e deu dez assistências.

A posição de centroavante foi um calcanhar de Aquiles para o Vasco na atual temporada. O Cruz-Maltino contratou Brenner, Spinelli e mais recentemente Bruno Duarte. Nenhum deles se tornou titular absoluto do clube carioca. Com isso, outros jogadores, que não são da área, passaram a atuar também no setor como David e Colídio. Para o ano que vem, é possível que o Cruz-Maltino busque mais reforços para a posição.

Cuiabano e Robert Renan

Em relação a Cuiabano, o lateral está emprestado até o fim do ano. O Vasco tem uma opção de compra no valor de 10 milhões de euros (R$ 61,24 milhões), junto ao Nottingham Forest, mas o Cruz-Maltino ofereceu 7 milhões de euros (quase R$ 43 milhões na atual cotação). As partes estão negociando.

A situação de Robert Renan é considerada mais encaminhada. Emprestado pelo Zenit até o fim do ano, o zagueiro tem uma cláusula de compra estabelecida em 8 milhões de euros (R$ 47,5 milhões) por 70% dos direitos econômicos. O Vasco está disposto a pagar o valor previsto em contrato para assegurar sua permanência.