Colidio vive jejum de quase dois meses no VascoMatheus Lima / Vasco
Sem marcar há um mês, Colidio reencontra primeira vítima pelo Vasco
Atacante argentino vive seca de gols com o Cruz-Maltino e não balança as redes desde a vitória sobre o Coritiba por 5 a 0, em 19 de setembro
Gringo perde espaço no Vasco e deve ser negociado em 2027
Jogador, de 24 anos, tem contrato de empréstimo até o fim do ano e não entra em campo pelo Cruz-Maltino desde o mês de setembro
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Vasco encaminha contratação de atacante do Grêmio para 2027
Cruz-Maltino também avançou em negociações para comprar Cuiabano e Robert Renan, que estão emprestados até o fim da temporada
Deyverson revela torcida para o Palmeiras em semifinal contra o Vasco
Atacante da LDU já se declarou ao Cruz-Maltino, mas disse que estará ao lado do clube que já defendeu e conquistou a Libertadores
Athletico-PR pode perder pontos por racismo em jogo contra o Vasco
Torcedor fez gesto discriminatório para jogadores cruz-maltinos em partida do Brasileiro realizada na última quarta-feira (4)
Viveros se desculpa por pisão em Cuiabano e expulsão contra o Vasco
Centroavante do Athletico-PR recebeu cartão vermelho na vitória cruz-maltina por 3 a 1, nesta quarta-feira (4), após atrito com o lateral
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