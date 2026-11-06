Colidio vive jejum de quase dois meses no Vasco - Matheus Lima / Vasco

Colidio vive jejum de quase dois meses no VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 06/11/2026 16:05

Um dos pilares do Vasco no segundo semestre, Facundo Colidio vive um jejum de gols. Sem marcar há quase dois meses, o atacante argentino busca recuperar a confiança na reta final da temporada e terá pela frente a primeira vítima vestindo a camisa cruz-maltina. Buscando encerrar a seca, o jogador encara o Palmeiras, no domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário, pela semifinal da Copa do Brasil.

Contratado em agosto, Facundo Colidio teve uma rápida adaptação ao Vasco e logo se firmou no time titular. O atacante argentino marcou pela primeira vez em sua terceira partida, justamente contra o Palmeiras, na derrota por 4 a 1, em São Paulo, pelo Brasileirão. Depois, também balançou as redes contra o Grêmio e Coritiba. Desde então, foram sete partidas sem marcar.

O último gol de Colidio aconteceu no dia 19 de setembro, na goleada sobre o Coritiba por 5 a 0, em São Januário, pelo Brasileirão. Desde então, foram sete jogos sem marcar. Porém, o jogador argentino ainda continua tendo uma importante contribuição para o sistema ofensivo. No período de jejum, colaborou com três assistências, inclusive na vitória recente sobre o Athletico-PR por 3 a 1, em Curitiba.

Desde que chegou, Colidio se tornou peça-chave para o ataque do Vasco. Um dos jogadores mais influentes do time, ele é o atacante da Série A do Brasileirão com mais assistências (4) em competições nacionais desde a sua estreia pelo clube, segundo os dados do "R10 Score". Ao todo, ele soma 15 jogos, três gols e quatro assistências com a camisa do Gigante da Colina.

O Vasco pagou cerca de 4,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 22,9 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atacante Facundo Colidio, junto ao River Plate, da Argentina. O acordo prevê a possibilidade de o clube comprar os outros 50% dos direitos econômicos por mais 5,5 milhões de dólares (R$ 30,2 milhões) de forma gradual, dependendo do cumprimento de metas contratuais.

Durante o empate com o Remo no dia 10 de outubro, Colidio vem sofrendo com dores musculares e jogando no sacrifício. O atacante passou por exames, que não apontaram lesão grave. O jogador sofreu apenas um edema leve na região glútea, além de pequenos edemas no joelho, causados por sobrecarga. O Vasco, porém, pretende aproveitar a Data Fifa para recuperar os jogadores.