Deyverson no Estádio Casa Blanca, a casa da LDU - Divulgação / LDU

Deyverson no Estádio Casa Blanca, a casa da LDUDivulgação / LDU

Publicado 06/11/2026 15:18

Vasco, Deyverson já escolheu um lado na semifinal da Copa do Brasil. Durante uma live no Instagram, o ex-atacante do Palmeiras afirmou que vai torcer pelo Alviverde no confronto contra o Cruz-Maltino, que vale vaga na final da competição. As equipes se enfrentarão neste domingo (8), em São Januário, às 17h (de Brasília) Torcedor declarado do, Deyverson já escolheu um lado na semifinal da Copa do Brasil. Durante uma live no Instagram, o ex-atacante do Palmeiras afirmou que vai torcer pelo Alviverde no confronto contra o Cruz-Maltino, que vale vaga na final da competição. As equipes se enfrentarão neste domingo (8), em São Januário, às 17h (de Brasília)

O jogador, que atualmente defende a LDU, explicou que, apesar do carinho enorme pelo clube carioca, nunca vestiu a camisa vascaína como profissional. Já no Palmeiras, onde atuou por cinco anos, conquistou vários títulos e construiu uma história vitoriosa, o que pesa na hora de escolher para quem torcer.

“Cara, é sobre Vasco e Palmeiras, é, eu não joguei no Vasco, entendeu? Eu joguei no Palmeiras cinco anos no Palmeiras. Fui muito vitorioso pelo Palmeiras, ganhei vários títulos. Tenho um grande carinho pelo Vasco, claro, né, é o clube do meu coração, mas eu nunca joguei no Vasco. Claro que eu tenho. Tenho um carinho enorme pelo Vasco, mesmo não tendo jogado lá, mas minha torcida vai sempre pro Palmeiras, porque eu joguei lá, fiz a história lá.”, afirmou em live em seu perfil do Instagram.

Vantagem alviverde na semifinal

O Palmeiras saiu na frente na disputa. No jogo de ida, no Nubank Parque, o Alviverde venceu por 1 a 0, com gol do meia Maurício. A equipe paulista dominou boa parte da partida, criou as melhores chances e só não ampliou o placar por falta de pontaria. O Vasco ainda terminou o jogo com um a menos, após a expulsão de Saldivia.



O duelo de volta será no domingo (8), em São Januário. O time comandado por Pedro Emanuel precisa vencer para seguir vivo na briga pelo título.

Gols decisivos pelo Palmeiras

A ligação de Deyverson com o Palmeiras é marcada por gols importantes. Em 2018, o atacante marcou o gol que garantiu o título do Brasileirão ao Alviverde, justamente contra o Vasco, em São Januário. Três anos depois, saiu do banco para fazer o gol da vitória sobre o Flamengo na final da Libertadores de 2021, em Montevidéu, e entrou de vez para a história do clube.



Quando se ofereceu ao Vasco

O amor de Deyverson pelo Vasco nunca foi segredo. O atacante, que chegou a passar pela base do Cruz-Maltino antes de ser revelado pelo Mangaratibense, cresceu vascaíno por influência do pai.



Em dezembro de 2024, em entrevista ao podcast "Podpah", o jogador contou que chegou a se oferecer ao clube do coração no início da carreira, quando defendia o Belenenses, de Portugal, entre 2013 e 2014. Sem viver boa fase no futebol português, ele pediu a um representante que procurasse o Vasco. A resposta, segundo o atacante, foi frustrante: o dirigente procurado disse não conhecer o jogador.



Na mesma conversa, Deyverson lembrou o gol do título de 2018 em cima do Vasco e disse que não sentiu o lance como torcedor, porque estava em campo como profissional. Para ele, o episódio mostrou como o futebol dá voltas.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob a supervisão de Pedro Logato