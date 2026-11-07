Marino Hinestroza foi peça fundamental na vitória do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Marino Hinestroza foi peça fundamental na vitória do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 07/11/2026 10:09

O clima no Vasco é de expectativa para a decisão de logo mais. Neste domingo (8), o Cruz-Maltino enfrenta o Palmeiras, em São Januário, com a missão de virar derrota magra no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Para isso, o colombiano Marino Hinestroza reativou a expressão "beber suco de raiva", utilizada por ele em virada recente.

Em sua melhor atuação desde que chegou ao clube, o atacante contribuiu com dois gols no finalzinho para virar duelo contra o Corinthians, pela 32ª rodada do Brasileirão, logo após eliminação sofrida na semifinal da Sul-Americana. No fim, o Cruz-Maltino venceu por 3 a 2 porque "bebeu suco de raiva", segundo o jogador, que admitiu que o caminho pode ser o mesmo diante do Alviverde.

"Não sei se vamos beber o suco de raiva ou suco de qualquer coisa, mas a gente tem que beber alguma coisa. E com certeza a gente vai beber para virar esse jogo. A gente precisa para disputar uma final que seria muito importante para nós e para nossa torcida", iniciou Marino, em entrevista ao "Globo Esporte".

Além disso, o colombiano evocou outro ditado vascaíno para puxar a reação. Para ele, o grito de "time da virada" em São Januário será crucial para reverter o resultado negativo da ida e garantir vaga na final da Copa do Brasil. Na fala, também afirmou que o estádio é, para ele, uma "segunda casa", fator importante nas decisões do Vasco nesta temporada.

"São Januário, para mim, é minha segunda casa. É onde eu, como jogador, me sinto confortável. E meus companheiros também. A gente tem conseguido resultados muito bons, com a torcida cantando essa canção que 'é o time da virada'. É muito importante para a gente. A gente virou a chave, estamos focados no domingo", prosseguiu.



Marino foi revelado pelo Palmeiras

Muitos não sabem, mas o colombiano pode promover "lei do ex" contra o Palmeiras, já que defendeu a equipe nas divisões de base. Marino foi descoberto e trazido pelo Alviverde em torneio de juvenil no Rio Grande do Sul, em 2020, quando tinha apenas 17 anos. Antes, já havia passado pela base do América de Cali e do Orsomarso, ambos times da Colômbia.

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Porém, ainda que tenha sido relacionado por Abel Ferreira em algumas ocasiões, o jogador não entrou em campo pelo profissional. Após quase dois anos na base do time de São Paulo, ele retornou para o América de Cali, onde estreou no time principal. Depois, passou por Pachuca, do México, Columbus, dos Estados Unidos, e Atlético Nacional, de seu país natal, até ser comprado pelo Vasco.

Vasco e Palmeiras jogam quando?

Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, o Alviverde tem a vantagem do empate. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão irá para os pênaltis.