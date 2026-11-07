Paulinho atuando contra o Fluminense na semifinal da Libertadores - Cesar Greco/Palmeiras

Paulinho atuando contra o Fluminense na semifinal da LibertadoresCesar Greco/Palmeiras

Publicado 07/11/2026 13:35

Palmeiras. Mais de duas semanas depois de sofrer um trauma na panturrilha direita, o atacante ainda não conseguiu voltar aos treinos no campo e não tem previsão de retorno. A informação foi divulgada pela ESPN.



O problema aconteceu no dia 21 de outubro, na classificação do Alviverde para a final da Libertadores, nos pênaltis, contra o Fluminense. Paulinho entrou nos minutos finais e levou uma entrada dura de Nonato. O atacante caiu com fortes dores, não conseguia correr normalmente e chegou a mancar durante a comemoração da vaga. Paulinho vive mais um capítulo de drama com a camisa do. Mais de duas semanas depois de sofrer um trauma na panturrilha direita, o atacante ainda não conseguiu voltar aos treinos no campo e não tem previsão de retorno. A informação foi divulgada pela ESPN.O problema aconteceu no dia 21 de outubro, na classificação do Alviverde para a final da Libertadores, nos pênaltis, contra o Fluminense. Paulinho entrou nos minutos finais e levou uma entrada dura de Nonato. O atacante caiu com fortes dores, não conseguia correr normalmente e chegou a mancar durante a comemoração da vaga.

Dores impedem retorno aos treinos

A pancada não causou danos à placa colocada na canela do jogador, região que precisou ser operada duas vezes nos últimos anos. Mesmo assim, Paulinho ainda sente dores no local, o que o impede de ir a campo e de iniciar os trabalhos com bola.



Desde então, o atacante faz apenas atividades internas na Academia de Futebol, sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do clube. Sem data para ficar novamente à disposição de Abel Ferreira, ele deve ser desfalque nas próximas semanas.

Fora do reencontro com o Vasco

A ausência mais imediata acontece justamente contra o ex-clube. Revelado nas categorias de base do Vasco, Paulinho não deve nem ser relacionado para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, no domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário. O Palmeiras venceu a ida por 1 a 0 e joga pelo empate para avançar à final.



Por outro lado, o técnico Abel Ferreira ganha o reforço de Ramón Sosa. O paraguaio se recuperou de lesão muscular e deve ficar ao menos no banco de reservas.

Lesão crônica desde o Atlético-MG

O drama de Paulinho começou antes mesmo da chegada ao Palmeiras. Ainda no Atlético-MG, o atacante sofreu uma fratura por estresse na tíbia da perna direita e passou por cirurgia em dezembro de 2024. Pouco depois, foi contratado pelo Alviverde por cerca de 18 milhões de euros, a segunda maior contratação da história do clube, com contrato até o fim de 2029.



Paulinho estreou em abril de 2025 e chegou a decidir na Copa do Mundo de Clubes, com o gol da vitória sobre o Botafogo nas oitavas de final. O atacante, porém, disputou o torneio no sacrifício e precisou passar por uma segunda cirurgia na canela logo depois, em julho.



O jogador só voltou a atuar em maio deste ano, após mais de 300 dias longe dos gramados. Em 2026, soma 11 partidas e dois gols pelo Palmeiras.