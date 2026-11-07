Paulinho atuando contra o Fluminense na semifinal da LibertadoresCesar Greco/Palmeiras
O problema aconteceu no dia 21 de outubro, na classificação do Alviverde para a final da Libertadores, nos pênaltis, contra o Fluminense. Paulinho entrou nos minutos finais e levou uma entrada dura de Nonato. O atacante caiu com fortes dores, não conseguia correr normalmente e chegou a mancar durante a comemoração da vaga.
Dores impedem retorno aos treinos
Desde então, o atacante faz apenas atividades internas na Academia de Futebol, sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do clube. Sem data para ficar novamente à disposição de Abel Ferreira, ele deve ser desfalque nas próximas semanas.
Fora do reencontro com o Vasco
Por outro lado, o técnico Abel Ferreira ganha o reforço de Ramón Sosa. O paraguaio se recuperou de lesão muscular e deve ficar ao menos no banco de reservas.
Lesão crônica desde o Atlético-MG
Paulinho estreou em abril de 2025 e chegou a decidir na Copa do Mundo de Clubes, com o gol da vitória sobre o Botafogo nas oitavas de final. O atacante, porém, disputou o torneio no sacrifício e precisou passar por uma segunda cirurgia na canela logo depois, em julho.
O jogador só voltou a atuar em maio deste ano, após mais de 300 dias longe dos gramados. Em 2026, soma 11 partidas e dois gols pelo Palmeiras.
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