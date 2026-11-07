Johan Rojas não deve seguir no Vasco - Dikran Sahagian / Vasco da Gama

Johan Rojas não deve seguir no Vasco Dikran Sahagian / Vasco da Gama

Publicado 07/11/2026 21:50

Vivendo seus últimos momentos no Vasco, o meia Johan Rojas, de 24 anos, pode voltar ao Monterrey, do México, antes da virada do ano. De acordo com o jornalista colombiano Pipe Sierra, o clube da América do Norte pediu o retorno do atleta antes do fim do seu empréstimo com o Cruz-Maltino em dezembro.

De acordo com o jornalista, Rojas não estaria sendo utilizado pelo Vasco para que o Cruz-Maltino não seja obrigado a efetuar a compra automática, algo que estaria incluído em metas contratuais do seu empréstimo. O clube carioca não tem o desejo de que o colombiano siga no elenco em 2027.

O meia é visto como um camisa 10 clássico, de boa técnica, mas o treinador Pedro Emanuel prefere jogadores mais "modernos", que tenham melhor compreensão também da fase defensiva. Por isso, Rojas perdeu espaço com o português.

A última vez que Johan Rojas entrou em campo pelo Vasco foi na goleada por 5 a 0 contra o Coritiba, em São Januário, pelo Brasileirão. A partida ocorreu no dia 19 de setembro pelo Campeonato Brasileiro.

O colombiano foi o primeiro reforço do Vasco para 2026, sendo anunciado no dia 8 de janeiro. No total, ele entrou em campo em 33 partidas, anotou dois gols e deu cinco assistências com a camisa cruz-maltina.

No empréstimo, o Vasco não pagou nada para o clube mexicano para acertar com Rojas. Porém, a opção de compra é no valor de 3,5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 19,31 milhões). Ele tem contrato com o Monterrey até junho de 2028.



Revelado pelo La Equidad, equipe pequena da Colômbia, Johan Rojas deixou o seu país com 22 anos para atuar no futebol mexicano. Além do Monterrey, ele também atuou por empréstimo pelo Necaxa, antes de ser contratado pelo Vasco no começo deste ano.

Rojas participou do Mundial de Clubes da Fifa em 2025, defendendo o Monterrey. Ele entrou em campo nos jogos contra a Inter de Milão e o River Plate na fase de grupos da competição internacional.

Reta final do Vasco

Por enquanto, na atual temporada, o Vasco tem mais seis jogos pela frente, cinco no Brasileiro e um pela Copa do Brasil, que irá acontecer neste domingo (8) contra o Palmeiras, em São Januário. O desejo do Cruz-Maltino é aumentar o número de partidas para sete com a decisão da competição nacional.



Diferente dos seus adversários, o Cruz-Maltino não terá paralisação por causa da Data Fifa. Com um jogo a menos pelo Brasileiro, o clube carioca irá entrar em campo no próximo dia 14 (sábado) para enfrentar a Chapecoense pela Série A.



Com 41 pontos, o Vasco ainda corre risco de rebaixamento. A vantagem para o Corinthians, que abre a zona da degola é de quatro pontos. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, expostos no "Infobola", o clube de São Januário tem 3% de possibilidades de voltar para a Série B.

Pela Copa do Brasil, o Vasco precisa vencer o Palmeiras por dois gols de diferença em São Januário, neste domingo (8), para avançar até a final. Uma vitória carioca por placar simples leva a decisão para os pênaltis. O Alviverde joga por um empate para avançar. A decisão irá acontecer no dia 6 de dezembro em Brasília.