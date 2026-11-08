Vasco e Palmeiras se enfrentando no jogo de ida das semis da Copa do Brasil 2026.Cesar Greco/Palmeiras
No jogo de ida, no Nubank Parque, o Palmeiras venceu por 1 a 0, com gol do meia Maurício. Com isso, o Alviverde joga pelo empate para avançar à decisão. O Vasco precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Uma vitória cruz-maltina por um gol leva a disputa para os pênaltis.
O vencedor do confronto enfrenta o Grêmio na final, marcada para o dia 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O time gaúcho eliminou o Atlético-MG na outra semifinal.
Onde assistir a Vasco x Palmeiras
Como chega o Vasco
Para o jogo deste domingo, o técnico terá um desfalque importante. O zagueiro Saldivia foi expulso na partida de ida, após receber o segundo cartão amarelo, e cumpre suspensão automática. Gabriel Pereira deve ser o substituto. Por outro lado, o atacante Andrés Gómez, que se recuperou de uma lesão no pé e ficou fora do primeiro jogo, volta a ficar à disposição e deve começar entre os titulares.
Como chega o Palmeiras
O treinador ganha o reforço do atacante Ramón Sosa, recuperado de uma lesão na coxa direita, que deve ser relacionado. Em compensação, o atacante Paulinho, que se recupera de um trauma na panturrilha direita, segue fora.
Prováveis escalações
Palmeiras: Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murilo e Barboza; Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista (Maurício), Andreas Pereira e Piquerez; Vitor Roque e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.
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