Jorginho no período em que treinou o Vasco da Gama - Rafael Vieira/AGIF

Jorginho no período em que treinou o Vasco da GamaRafael Vieira/AGIF

Publicado 08/11/2026 11:00

Vasco precisa de uma virada para chegar à final da Copa do Brasil, e Jorginho acredita que ela é possível. Em entrevista ao Lance!, o ex-lateral, campeão da Copa Mercosul de 2000 justamente sobre o Palmeiras, avaliou que o time atual tem condições de reverter a desvantagem no jogo deste domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário. precisa de uma virada para chegar à final da Copa do Brasil, e Jorginho acredita que ela é possível. Em entrevista ao Lance!, o ex-lateral, campeão da Copa Mercosul de 2000 justamente sobre o Palmeiras, avaliou que o time atual tem condições de reverter a desvantagem no jogo deste domingo (8), às 17h (de Brasília), em São Januário.

O Cruz-Maltino perdeu a ida da semifinal por 1 a 0, no Nubank Parque, e precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Uma vitória por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Confiança no elenco atual

Para Jorginho, a virada por 3 a 1 sobre o Athletico-PR, pelo Brasileirão, pode dar ainda mais confiança aos jogadores. O ex-lateral também avaliou que as contratações recentes elevaram o nível de um elenco que ele considerava limitado.



Mesmo otimista, Jorginho fez um alerta. Na visão dele, o Palmeiras sabe se defender bem, jogar fechado e explorar os contra-ataques, além de ter jogadores capazes de decidir. Por isso, o ex-lateral considera fundamental que o Vasco tenha atenção redobrada na defesa.

"O principal para o Vasco agora é não tomar gol e acreditar na força da sua torcida e dos próprios jogadores. O Palmeiras é uma equipe que sabe jogar muito bem fechadinha e sair no contra-ataque. Tem jogadores que decidem muito bem, então é preciso ter todo o cuidado", afirmou.

A virada de 2000

O cenário remete a uma das noites mais marcantes da história vascaína. Na final da Copa Mercosul de 2000, o Vasco foi para o intervalo perdendo para o Palmeiras por 3 a 0, mas buscou uma vitória por 4 a 3 no segundo tempo e ficou com o título.



Jorginho estava em campo naquela decisão e relembrou o papel de Eurico Miranda no vestiário. Segundo o ex-lateral, o então dirigente raramente interferia no trabalho da comissão técnica, mas resolveu falar com o elenco no intervalo. Eurico disse aos jogadores que tinha montado um time de muita qualidade, que o jogo ainda não estava perdido e que, se o Vasco marcasse o primeiro gol, o adversário sentiria a pressão. Para Jorginho, foi exatamente o que aconteceu.



O ex-jogador também destacou o trabalho do técnico Joel Santana, que reorganizou a equipe no intervalo para conter o atacante Juninho, do Palmeiras, que vinha dando trabalho à defesa cruz-maltina. Mesmo após a expulsão de Júnior Baiano, quando o placar já estava 3 a 2, o Vasco manteve a postura e completou a virada.

Elenco estrelado

Jorginho admitiu que o clima no vestiário era tenso e que a reação parecia distante. Ao mesmo tempo, a qualidade daquele grupo alimentava a esperança. O Vasco de 2000 tinha nomes como Romário, Euller, Juninho Pernambucano e Juninho Paulista, e os jogadores sabiam que um time daquele nível não podia estar perdendo por três gols. Quando saiu o primeiro gol, segundo o ex-lateral, todos perceberam que a virada era possível.



Depois de pendurar as chuteiras, Jorginho também teve passagens pelo Vasco como técnico, comandando o clube em três oportunidades. Agora, 26 anos depois daquela decisão, ele espera ver o Cruz-Maltino protagonizar outra virada sobre o Palmeiras.