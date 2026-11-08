Lucas Rodrigues tem contrato até o fim de 2029 - Divulgação / Goiás

Lucas Rodrigues tem contrato até o fim de 2029Divulgação / Goiás

Publicado 08/11/2026 17:23

Um dos desejos do Vasco para a próxima temporada, o volante Lucas Rodrigues, de 19 anos, segue sendo alvo de conversas entre o clube carioca e o Goiás. O Cruz-Maltino avalia a possibilidade de oferecer até 6 milhões de dólares (cerca de R$ 33 milhões) e tem um trunfo para conseguir finalizar a operação. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".

Atleta com passagem pela base da seleção brasileira, Lucas Rodrigues tem despertado o interesse de clubes de fora do Brasil. Porém, o jovem não deseja deixar o país neste momento. Titular do Goiás desde os 17 anos, o atleta e sua família entendem que ele precisa amadurecer mais para ter uma experiência internacional.

O valor sinalizado pelo Vasco ainda não é o esperado pelo Goiás. O Esmeraldino pediu cerca de 7 milhões de euros (R$ 42 milhões) por Lucas Rodrigues. Porém, o montante é maior que o oferecido pelo Cruz-Maltino no meio do ano e que foi recusado pelo clube do Centro-Oeste.

O valor oferecido foi de cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 20 milhões). Lucas Rodrigues entrou em campo em 32 jogos pelo Goiás e tem seis gols marcados. O seu contrato é até o final de 2029. Com a possibilidade de um aumento, o Vasco aumenta ainda mais o otimismo por um acerto.

Carlos Vinícius é outro na mira para 2027

Além dele, o Vasco também negocia a contratação do atacante Carlos Vinícius, de 31 anos, que defende o Grêmio e já pode assinar um pré-contrato com outro clube e deixar a equipe gaúcha de graça.

O clube de São Januário já teria inclusive ouvido e aceitado a pedida salarial do atacante do Grêmio. Os gaúchos lutam contra o rebaixamento e uma queda para a Série B poderá auxiliar os cariocas na negociação.



Desde que chegou ao Grêmio no meio do ano passado, Carlos Vinícius entrou em campo em 66 partidas, anotou 33 gols e deu três assistências. Ele se tornou peça fundamental na equipe gaúcha desde que foi contratado.



Com passagem pelas categorias de base do Palmeiras, o atacante deixou o futebol brasileiro em 2017 rumo à Portugal, onde defendeu o Rio Ave e o Benfica. Ele também passou pelo Monaco, pelo Tottenham, pelo Galatasaray, pelo PSV e pelo Fulham. A melhor temporada de Carlos Vinícius no futebol europeu foi em 2019 e 2020, quando ele defendeu o Benfica, entrou em campo em 47 jogos, anotou 24 gols e deu dez assistências.

A posição de centroavante foi um calcanhar de Aquiles para o Vasco na atual temporada. O Cruz-Maltino contratou Brenner, Spinelli e mais recentemente Bruno Duarte. Nenhum deles se tornou titular absoluto do clube carioca. Com isso, outros jogadores, que não são da área, passaram a atuar também no setor como David e Colídio. Para o ano que vem, é possível que o Cruz-Maltino busque mais reforços para a posição.