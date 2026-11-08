Luis Roberto é narrador na Globo desde 1998 - João Cotta/Globo

Luis Roberto é narrador na Globo desde 1998João Cotta/Globo

Publicado 08/11/2026 16:44

A TV Globo trocou o narrador da decisão entre Vasco e Palmeiras , às 17h (de Brasília) deste domingo (8), em São Januário, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Escalado para liderar a transmissão do confronto, Luis Roberto ficará com familiares após o falecimento de sua mãe. Gustavo Villani foi acionado e assumirá o posto, segundo a "Folha de São Paulo".

Além da dispensa para o jogo de logo mais, a emissora reforçou que o narrador ficará afastado das atividades pelo tempo que julgar necessário. Ele também está escalado para os amistosos da seleção brasileira, contra Japão e Singapura, nos dias 14 e 17 deste mês. Porém, a Globo ainda não comunicou se ele será substituído nestas partidas.

Luis Roberto anunciou a morte de Dona Tianinha neste sábado (7), através de publicação no Instagram. Ele escreveu bela dedicatória à matriarca, que já tinha 92 anos, lembrando memórias da infância e o suporte que recebeu dela durante tratamento de câncer neste ano.

"Dona Tianinha partiu hoje. Neste plano teve uma vida plena! Nos tempos difíceis era a mulher que jamais deixou faltar comida no prato dos filhos. Educação, correção, princípios! seu legado bate forte nos corações de todos de nossa família. Neste ano tão difícil, quando soube do meu câncer, teve a calma de dizer: vai dar tudo certo meu filho. 92 anos de amor profundo! Te amo pra sempre Mãezinha!"

Vasco e Palmeiras decidem vaga na final

O duelo de logo mais vale um lugar na decisão da Copa do Brasil. No jogo de ida, disputado no último domingo (1º), no Nubank Parque, em São Paulo, o Palmeiras levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol solitário de Maurício no primeiro tempo. A partida também foi marcada por expulsão e não-marcação de pênalti polêmicos, que geraram série de reclamações pelo lado Cruz-Maltino.

Agora em São Januário, o Vasco terá a missão de reverter a derrota magra do duelo de ida se quiser garantir a classificação. Como venceu em São Paulo, o Palmeiras tem a vantagem do empate. Em caso de igualdade no placar agregado, a disputa irá para os pênaltis. Após eliminar o Atlético-MG na outra chave, o Grêmio espera seu adversário na final.