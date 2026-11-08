Luis Roberto é narrador na Globo desde 1998João Cotta/Globo
Globo substitui Luis Roberto em narração de Vasco x Palmeiras
Narrador ficará com familiares após o falecimento de sua mãe, Dona Tianinha, de 92 anos, neste sábado (7); Veja quem assumirá a vaga
Globo substitui Luis Roberto em narração de Vasco x Palmeiras
Narrador ficará com familiares após o falecimento de sua mãe, Dona Tianinha, de 92 anos, neste sábado (7); Veja quem assumirá a vaga
Vascaínos confiam em classificação, mas divergem sobre jogo na Colina
Cruz-Maltino enfrenta o Palmeiras em São Januário em partida que vale vaga na final da Copa do Brasil e na Libertadores de 2027
Jorginho vê Vasco capaz de nova virada histórica sobre o Palmeiras
Campeão da Mercosul de 2000, ex-lateral relembra discurso de Eurico no intervalo e pede atenção à defesa no jogo em São Januário
Vasco x Palmeiras: onde assistir pela TV, escalações e mais
Cruz-Maltino precisa vencer por dois gols de diferença em São Januário para reverter a vantagem alviverde e chegar à final
Clube mexicano pede retorno de meia do Vasco, diz jornalista
Jogador, de 24 anos, tem contrato de empréstimo até o fim do ano e não entra em campo pelo Cruz-Maltino desde o mês de setembro
Ex-Vasco vive drama no Palmeiras e não tem data para voltar
Paulinho sente dores na panturrilha há mais de duas semanas, não tem previsão de retorno e deve ficar fora do jogo em São Januário
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.