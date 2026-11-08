Luis Cláudio Borges marcou presença na Colina - Théo Faria / Agência O Dia

Luis Cláudio Borges marcou presença na ColinaThéo Faria / Agência O Dia

Publicado 08/11/2026 15:49 | Atualizado 08/11/2026 15:50

Para voltar à Libertadores depois de nove anos e continuar vivo na briga por um título na temporada, o Vasco precisará derrotar o Palmeiras , segundo colocado no Brasileiro e finalista da Libertadores, por dois gols de diferença em São Januário, neste domingo (8). Apesar da missão considerada difícil, os vascaínos demonstraram bastante otimismo na virada sobre o Alviverde, na chegada ao estádio, mas divergiram sobre o fato da partida não ter sido marcada para o Maracanã.

O analista de sistema, João Paulo de Oliveira, de 33 anos, mostrou confiança no atual momento do Vasco e celebrou a oportunidade de São Januário receber uma partida tão importante pela Copa do Brasil.

"A expectativa é a gente classificar para a final da Copa do Brasil. Acredito que a gente precisa fazer um bom jogo, como foi contra o Athletico-PR e levar o Vasco para a final", disse o torcedor.

João Paulo de Oliveira ao lado de Daniel Couto Théo Faria / Agência O Dia

O advogado Daniel Couto, de 45 anos, admitiu a força do Palmeiras, mas mostrou confiança na força dos torcedores em São Januário. O cruz-maltino também afirmou que vê o Grêmio, finalista da competição, como um rival mais acessível para o Vasco, que o Atlético-MG em uma eventual decisão de Copa do Brasil.

"Acho que é um jogo muito difícil, todos sabemos que o Palmeiras é um time muito forte, mas acredito que a gente com nosso torcedor, tem condições de reverter. Em relação à final, acho que o Grêmio é um time menos forte que o Atlético-MG", opinou.

O médico André Correia, de 47 anos, se mostrou dividido sobre a semifinal estar acontecendo em São Januário. Apesar da preferência dos jogadores, o Maracanã seria um palco que possibilitaria mais torcedores.

"Os jogadores dizem que preferem jogar aqui, mas para os torcedores existe uma frustração porque no Maracanã daria para mais pessoas virem", disse.

André Correia é torcedor do Vasco Théo Faria / Agência O Dia

O vascaíno reforçou a dificuldade do adversário, mas reforçou que tem confiança de pelo menos uma vitória que leve a disputa para as penalidades.

"Acho que é um jogo bastante duro, o Palmeiras perdeu apenas com um gol de diferença. Então, acredito que a gente tem que buscar uma vitória e de repente nos pênaltis buscar a classificação", disse.

Luis Cláudio Borges, de 47 anos, mostrou bastante otimismo em relação a classificação e já projetou o reencontro com Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, que dirigiu o Vasco no primeiro semestre, em uma eventual final da Copa do Brasil

"O Vasco é o time da virada, menos de 3 a 1 eu nem comemoro. Na final, o Grêmio é adversário ideal, a gente tem que ganhar do Renato, a revanche contra ele", disse.

O empresário também deu sua opinião sobre o palco da partida. Luis defendeu que o Vasco mande jogos no Maracanã, mas disse que São Januário foi a melhor escolha.

"Time grande igual ao Vasco tem que jogar no Maracanã também, mas hoje o ideal é São Januário pelo gramado e porque os jogadores estão mais adaptados", concluiu.