Puma marcou o gol que garantiu vitória do Vasco no tempo normal - Matheus Lima / Vasco

Puma marcou o gol que garantiu vitória do Vasco no tempo normalMatheus Lima / Vasco

Publicado 08/11/2026 19:54

Puma Rodríguez manteve cabeça erguida ao comentar a eliminação do Vasco para o Palmeiras , na semifinal da Copa do Brasil, neste domingo (8), em São Januário. Autor do gol da vitória por 2 a 1 no tempo normal, que igualou o agregado após derrota magra no jogo de ida, o uruguaio converteu sua cobrança na disputa de pênaltis. Porém, Lescano e Andrés Gómez pararam em defesas de Carlos Miguel.

Para o lateral-direito, que entrou em campo aos 22 do segundo tempo no lugar de Paulo Henrique, o Cruz-Maltino brigou para ficar com a vaga, mas poderia ter feito algo a mais. Além disso, o uruguaio reconheceu a qualidade do time do Palmeiras, finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, e candidato ao título Brasileirão.

"Acho que poderíamos ter feito algo a mais para fechar a classificação, mas sabemos também que o Palmeiras é um time muito bom, tem jogadores de muita qualidade. Não é à toa que ele briga sempre pelos títulos todos que jogam. Mas a gente, hoje, lutou. Ficamos tristes pelo pênalti, mas temos que seguir porque temos o Brasileiro pela frente ainda", disse Puma Rodríguez, ao "sportv".

Como foi o gol do Puma Rodríguez?

Com o placar empatado em 1 a 1, gols de Colidio e Piquerez, o Palmeiras se classificaria no tempo normal por ter vencido a partida de ida pelo placar mínimo. Porém, aos 30 do segundo tempo, apenas oito minutos depois de entrar, Puma Rodríguez apareceu para recolocar o Vasco no jogo. Em jogada ensaiada de falta, perto da meia-lua da grande área, Lescano ameaçou chutar direto e pisou para ele, que chutou baixo e forte, aproveitando buraco na barreira para estufar as redes de Carlos Miguel e incendiar São Januário.

Mais tarde, Pumita converteu o quarto pênalti do Cruz-Maltino na disputa, em cobrança que poderia decretar a eliminação caso fosse desperdiçada. Lescano já havia perdido sua chance logo na primeira batida. Giay ainda errou para o Palmeiras na quinta penalidade. Porém, nas alternadas, Andrés Gómez parou em nova defesa do goleiro palmeirense Carlos Miguel e selou a queda do time carioca.

Próximos jogos do Vasco

Com a derrota nos pênaltis, o Vasco deu adeus à Copa do Brasil, competição em que bateu semifinal pelo terceiro ano seguido, mas não conquistou o troféu. Agora, volta a campo no sábado (14), às 20h30 (de Brasília), contra a Chapecoense, na Arena Condá, em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão. Caso vença, o Cruz-Maltino ficará a um ponto de chegar aos 45, "número mágico" para escapar do rebaixamento.