Puma marcou o gol que garantiu vitória do Vasco no tempo normalMatheus Lima / Vasco
Puma valoriza luta, mas lamenta eliminação do Vasco: 'Ficamos tristes'
Uruguaio marcou gol da vitória no tempo normal e converteu pênalti na disputa da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras
Pedro Emanuel enfatiza 'orgulho' após queda do Vasco na Copa do Brasil
Cruz-Maltino foi eliminado para o Palmeiras nos pênaltis, em São Januário, neste domingo (8); técnico também explicou escolha dos batedores
Thiago Mendes minimiza nova eliminação do Vasco: 'Pênalti é loteria'
Volante converteu pênalti na disputa contra o Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil; queda foi a segunda do time nesta fase em 2026
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Uruguaio marcou gol da vitória no tempo normal e converteu pênalti na disputa da semifinal da Copa do Brasil, contra o Palmeiras
Vasco cai para o Palmeiras nos pênaltis e dá adeus à Copa do Brasil
Cruz-Maltino venceu por 2 a 1, com gols de Colidio e Puma; porém, nas penalidades, o Alviverde levou a melhor com brilho de Carlos Miguel
Vasco avalia proposta de R$ 33 milhões por destaque da Série B
Jogador, de 19 anos, tem recebido consultas de equipes do exterior, mas família do atleta deseja permanência no Brasil para amadurecimento
Globo substitui Luis Roberto em narração de Vasco x Palmeiras
Narrador ficará com familiares após o falecimento de sua mãe, Dona Tianinha, de 92 anos, neste sábado (7); Veja quem assumirá a vaga
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