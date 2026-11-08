Thiago Mendes confronta Carlos Miguel, herói do Palmeiras nos pênaltis - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Thiago Mendes confronta Carlos Miguel, herói do Palmeiras nos pênaltisReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 08/11/2026 20:54

Capitão do Vasco, Thiago Mendes relevou a eliminação do Vasco para o Palmeiras , na semifinal da Copa do Brasil, neste domingo (8), em São Januário. Esta foi a segunda queda do Cruz-Maltino em 2026, já que a equipe também perdeu duelo por vaga na decisão da Sul-Americana para o Boca Juniors, no Maracanã. Após embate contra o Alviverde, o volante atribuiu as derrotas às qualidades dos adversários.

"É difícil. A gente enfrenta duas boas equipes. Na Sul-Americana nos enfrentamos o Boca Juniors, que agora é o atual campeão da Argentina. Foram bem. E hoje enfrentamos o Palmeiras, um time que está brigando pela Libertadores também", afirmou Thiago Mendes, na zona mista de São Januário.

Em seguida, o capitão vascaíno exaltou a atuação da equipe, que conseguiu vencer por 2 a 1 e igualar o placar agregado após derrota magra no jogo de ida. Porém, ao comentar o desempenho na disputa por penalidades, que acabou com cobranças desperdiçadas de Andrés Gómez e Lescano, o volante repetiu ditado: "Pênalti é loteria".

"(O Palmeiras) veio 100%, nós tivemos 100% também da nossa equipe. Jogamos de igual para igual, conseguimos o resultado de 2 a 1 e levamos para os pênaltis. Mas, como eu falei, pênalti é loteria. A gente errou dois pênaltis, e está tudo bem. Temos que levantar a cabeça".

Thiago Mendes prega foco no Brasileirão

O volante do Vasco também chamou atenção para a briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, última aspiração do Vasco em 2026. Após os resultados do meio de semana, válidos pela 34ª rodada, o Cruz-Maltino ficou na 13ª posição, com 41 pontos, quatro de distância para o Corinthians, primeiro time dentro do Z-4. Agora, enfrenta a lanterna e já rebaixada Chapecoense.

"Temos que pensar em uma partida de cada vez. Sabemos que o jogo da Chapecoense é importante para nossa equipe, e já no sábado. Temos que estar focados 100%, somar pontos e subir cada vez mais na tabela", projetou o jogador.

Próximo jogo do Vasco

Com queda para o Palmeiras, o Vasco deu adeus à Copa do Brasil, competição em que bateu semifinal pelo terceiro ano seguido, mas não conquistou o troféu. Agora, volta a campo no sábado (14), às 20h30 (de Brasília), contra a Chapecoense, na Arena Condá, em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão. Caso vença, o Cruz-Maltino ficará a um ponto de chegar aos 45, "número mágico" para escapar do rebaixamento.