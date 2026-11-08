Técnico do Vasco, Pedro Emanuel deu entrevista coletiva - Matheus Lima / Vasco

Técnico do Vasco, Pedro Emanuel deu entrevista coletivaMatheus Lima / Vasco

Publicado 08/11/2026 21:11

Treinador do Vasco, Pedro Emanuel se mostrou orgulhoso, mas lamentou eliminação do Vasco para o Palmeiras , na semifinal da Copa do Brasil, neste domingo (8), em São Januário. A queda aconteceu após vitória por 2 a 1, que igualou o placar agregado após derrota magra na ida, no Nubank Parque. Nas penalidades, Andrés Gómez e Lescano pararam no palmeirense Carlos Miguel.

"O que tiro dessa Copa é o orgulho pelo percurso. Criamos uma grande expectativa nessa competição. Saímos com uma sensação de tristeza porque fizemos tudo que estava ao nosso alcance para chegar à final. Enfrentamos uma equipe muito boa e isso faz parte do crescimento para o Vasco. Uma equipe que já foi grande e quer voltar a ser grande", declarou o português, em entrevista coletiva após o duelo.



Em seguida, o técnico detalhou a escolha dos batedores da disputa de pênaltis. Segundo ele, a comissão definiu os donos das cinco primeiras cobranças, fase em que Lescano e Giay falharam para os dois lados, deixando o placar empatado em 4 a 4. Porém, a partir das alternadas, ele afirmou que a ordem ficou a cargo dos jogadores. Na sexta batida, Andrés Gómez perdeu e selou a eliminação.

"Definimos os cinco primeiros e a partir daí seria o momento de cada um deles. É importante percebermos dentro do jogo o momento individual. Gosto de dar essa liberdade para os jogadores. Vou dar a eles essa autonomia sempre e isso faz parte da minha forma de trabalhar. Gostaríamos que fosse diferente, mas não foi. Queríamos muito chegar à final, mas não aconteceu", explicou Pedro Emanuel.



Como foram os gols da partida?

Colidio abriu o placar aos 16. Acionado por Thiago Mendes pela direita, Cuiabano driblou Giay, levou para a linha de fundo e cruzou rasteiro na medida. Dentro da área, o argentino soltou a perna esquerda, de primeira, no contrapé de Carlos Miguel, e abriu o placar para o Cruz-Maltino.

Já no segundo tempo, aos 10 minutos, o lateral-esquerdo Piquerez recebeu pela beirada do campo, deixou Paulo Henrique "na saudade" com corte para o meio e confiou na perna direita ao dar linda chapada, no ângulo, e igualar o marcador.

Aos 30 da etapa final, o Vasco retomou a frente com jogada ensaiada de falta, perto da meia-lua da grande área. Lescano ameaçou chutar direto e pisou para Puma Rodríguez, que chutou baixo e forte, aproveitando buraco na barreira para estufar as redes e levar a decisão para as penalidades.

Próximo jogo do Vasco

Com derrota nos pênaltis, o Vasco deu adeus à Copa do Brasil, competição em que bateu semifinal pelo terceiro ano seguido, mas não conquistou o troféu. Agora, volta a campo no sábado (14), às 20h30 (de Brasília), contra a Chapecoense, na Arena Condá, em jogo atrasado da 21ª rodada do Brasileirão. Caso vença, o Cruz-Maltino ficará a um ponto de chegar aos 45, "número mágico" para escapar do rebaixamento.