Festa da torcida do Vasco antes do duelo com o Palmeiras, em São Januário - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Festa da torcida do Vasco antes do duelo com o Palmeiras, em São JanuárioReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 09/11/2026 07:45

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Capitão do time carioca, Thiago Mendes não escondeu a frustração, mas fez questão de enaltecer a atuação dos jogadores diante da equipe paulista. “É um momento difícil. Queríamos chegar à final. Infelizmente, não aconteceu como queríamos. Temos que levantar a cabeça, ter orgulho. Caímos de pé”, disse, em entrevista na zona mista depois do confronto.



“Sabemos da qualidade do Palmeiras, que disputa alguns campeonatos. Fizemos um bom jogo, nos impusemos. Acontece. Acho que todos estão de parabéns, não temos que apontar o dedo para ninguém”, complementou.



Puma Rodríguez ressaltou a necessidade de levantar a cabeça o mais rapidamente possível: “Temos que seguir. Estamos fazendo um bom trabalho. As derrotas para Boca Juniors e Palmeiras doem, mas sabemos que precisamos continuar trabalhando”. Capitão do time carioca, Thiago Mendes não escondeu a frustração, mas fez questão de enaltecer a atuação dos jogadores diante da equipe paulista. “É um momento difícil. Queríamos chegar à final. Infelizmente, não aconteceu como queríamos. Temos que levantar a cabeça, ter orgulho. Caímos de pé”, disse, em entrevista na zona mista depois do confronto.“Sabemos da qualidade do Palmeiras, que disputa alguns campeonatos. Fizemos um bom jogo, nos impusemos. Acontece. Acho que todos estão de parabéns, não temos que apontar o dedo para ninguém”, complementou.Puma Rodríguez ressaltou a necessidade de levantar a cabeça o mais rapidamente possível: “Temos que seguir. Estamos fazendo um bom trabalho. As derrotas para Boca Juniors e Palmeiras doem, mas sabemos que precisamos continuar trabalhando”.

As eliminações para Boca Juniors e Palmeiras

O Vasco deu adeus ao sonho de disputar a final da Sul-Americana no dia 20 de outubro, quando perdeu por 3 a 1 para o Boca Juniors, no Maracanã. Na ida, o Cruz-Maltino havia vencido por 1 a 0, na Bombonera. Apesar de ter a vantagem no Rio de Janeiro, não conseguiu sair com a classificação.



Agora, caiu para o Palmeiras e desperdiçou a oportunidade de chegar à decisão da Copa do Brasil, em São Januário. A torcida lotou as arquibancadas em ambas as ocasiões, mas o Gigante da Colina não soube aproveitar o fator casa para avançar e sofreu duas eliminações.



“Os torcedores sabem que o nosso sentimento é de tristeza. Queríamos que eles saíssem felizes, demos a nossa vida dentro de campo pelo clube. Espero que no ano que vem possa ser diferente, que possamos conquistar algo melhor”, afirmou Thiago Mendes.

O que resta ao Vasco

O Vasco terá de focar na luta para se afastar de vez da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Cruz-Maltino soma 41 pontos e ocupa a 13ª posição. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 37. O próximo compromisso do Gigante da Colina será contra a lanterna Chapecoense, sábado (14), às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, em duelo adiado da 21ª rodada da competição nacional.

Os últimos jogos do Vasco em 2026

. Chapecoense x Vasco (14/11) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Internacional (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Vasco (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Atlético-MG x Vasco (29/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Vitória (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro