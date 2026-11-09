Andrés Gómez perdeu o último pênalti, que acabou eliminando o Vasco da Copa do BrasilReginaldo Pimenta / Agência O DIA
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