Talles Magno comemorando gol que deu a vitória para o New York City - Divulgação/New York City

Talles Magno comemorando gol que deu a vitória para o New York CityDivulgação/New York City

Publicado 09/11/2026 15:44

Vasco e Corinthians, o brasileiro marcou o gol da vitória nos minutos finais da partida, garantindo o resultado positivo para a equipe no encerramento da temporada. O atacante Talles Magno foi decisivo na vitória do New York City por 1 a 0 sobre o DC United, neste domingo (8), pela 34ª rodada da MLS, a última da competição. Ex-jogador dee Corinthians, o brasileiro marcou o gol da vitória nos minutos finais da partida, garantindo o resultado positivo para a equipe no encerramento da temporada.

Leia mais: Mulher de Andrés Gómez questiona jogadores do Vasco nos pênaltis

"Me sinto feliz em encerrar a temporada marcando esse gol e dando uma bonita vitória para os nossos torcedores na última rodada da competição. Eu me sinto bem, em ótima forma física e pronto para contribuir. Tenho certeza que o clube vai voltar mais forte a partir do ano que vem, com muito trabalho e dedicação nesse período sem jogos", destacou Talles Magno.

O jogador retornou ao New York City após uma breve passagem de uma temporada e meia pelo Corinthians, em que não conseguiu encontrar o seu bom futebol. A equipe paulista não exerceu sua opção de compra por avaliar que o valor de 13,5 milhões de dólares (cerca de R$ 74 milhões), fixado em seu contrato, não era viável diante do rendimento que ele apresentou.

Assim, Talles Magno retornou ao clube que detinha seus direitos e viu a volta aos Estados Unidos como a oportunidade perfeita para elevar seu nível de futebol novamente, local em que acumulava diversas temporadas bem acima da média.

Temporada do New York City

Mesmo com boas atuações e grandes esforços ofensivos que o atacante apresentou nesta temporada, a equipe não conseguiu campanhas relevantes. Na MLS, a liga americana, o New York City amargou o 11º lugar na Conferência Leste e ficou fora das eliminatórias da competição. Na Copa dos Estados Unidos, a equipe caiu nas quartas de final para o Columbus Crew, em jogo único que terminou em 1 a 0.

Por fim, na Leagues Cup, o clube do brasileiro caiu ainda na fase de grupos da competição. Mesmo com a vitória na estreia por 2 a 0 contra o Santos Laguna, uma sequência de duas derrotas consecutivas nas partidas seguintes culminou na eliminação dos americanos.

Ao todo, esta foi a quinta temporada de Talles Magno pelo New York City. Em 2026, o atacante disputou 26 partidas, marcou seis gols e distribuiu duas assistências. A temporada também ficou marcada por uma marca expressiva na carreira do jogador: a chegada aos 100 jogos disputados na Major League Soccer (MLS), a liga nacional dos Estados Unidos.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza