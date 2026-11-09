Talles Magno comemorando gol que deu a vitória para o New York CityDivulgação/New York City
Cria do Vasco, Talles Magno fecha temporada em alta na MLS
Atacante brasileiro foi um dos destaques do New York City após retornar de uma breve passagem pelo Corinthians, que não exerceu a compra
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Ao cair nas semifinais das Copas do Brasil e da Sul-Americana, Cruz-Maltino completa 10ª temporada seguida sem levantar um troféu relevante
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Cruz-Maltino foi eliminado para o Palmeiras nos pênaltis, em São Januário, neste domingo (8); técnico também explicou escolha dos batedores
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Volante converteu pênalti na disputa contra o Palmeiras, pela semifinal da Copa do Brasil; queda foi a segunda do time nesta fase em 2026
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