Colidio voltou a marcar com a camisa do Vasco após mais de um mês - Reginaldo Pimenta

Colidio voltou a marcar com a camisa do Vasco após mais de um mêsReginaldo Pimenta

Publicado 09/11/2026 16:35

O sonho do Vasco de voltar a jogar a Libertadores ficou difícil, mas não impossível. Após amargar mais uma dolorosa eliminação em mata-mata com a derrota nos pênaltis para o Palmeiras , no último domingo (8), em São Januário, pela semifinal da Copa do Brasil, o Cruz-Maltino perdeu a chance de garantir pelo menos a vaga na fase preliminar. Mas ainda é possível acreditar na classificação pelo Brasileirão.

O Vasco teve dois caminhos para tentar voltar à Libertadores. Em 2026, a Copa do Brasil passou a dar duas vagas para os finalistas (o campeão garante a classificação direta para a fase de grupos, enquanto o vice vai para a fase preliminar). Já o campeão da Sul-Americana, por sua vez, também se classifica direto para a fase de grupos. O Cruz-Maltino, porém, foi eliminado na semifinal nas duas competições.



Restou o Brasileirão. Mas o caminho é mais difícil. Em 13º lugar com 41 pontos, o Vasco, neste momento, não está nem na zona de classificação para a Sul-Americana (do 7º ao 12º colocado). Atualmente, o Cruz-Maltino está mais perto da zona de rebaixamento (quatro pontos acima do 17º) do que do primeiro time dentro do G-6, que garante vaga na Libertadores (12 pontos de distância).

Com a mudança de distribuição de vagas na Copa do Brasil, o Brasileirão passou a ter uma vaga a menos para a Libertadores. Até o ano passado, os quatro primeiros garantiam vaga direta para a fase de grupos, enquanto o 5º e 6º iam para a fase preliminar. Em 2026, o G-6 virou G-5, com os quatro primeiros indo direto para a fase de grupos e o 5º para a preliminar.



Porém, o sucesso dos times brasileiros nas competições continentais mantém viva a esperança do Vasco. Já classificado pelo Brasileirão, o Palmeiras transformou o G-5 em G-6 após garantir vaga na final da Copa do Brasil. Com isso, classificou o Grêmio para a fase de grupos. Porém, caso o time gaúcho, que está em 18º, seja rebaixado, a vaga será destinada para o Brasileirão, transformando o G-6 em G-7.

Há ainda a possibilidade de virar um G-9. Caso o Palmeiras seja campeão da Libertadores e o Atlético-MG, que está em sétimo lugar, conquiste a Sul-Americana, vão abrir mais duas vagas no Brasileirão. Na reta final, portanto, o Vasco precisa lutar não apenas pela permanência na primeira divisão, mas também para entrar no top 10 da competição. Quem sabe assim será possível beliscar uma vaga.