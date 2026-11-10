Ramon jogou no Vasco em duas passagens: 2009 a 2011, e 2017 a 2021 - Reprodução / Instagram @ramonmotta6

Ramon jogou no Vasco em duas passagens: 2009 a 2011, e 2017 a 2021Reprodução / Instagram @ramonmotta6

Publicado 10/11/2026 07:00 | Atualizado 11/11/2026 12:07

O DIA, a campanha e a atuação do Cruz-Maltino demonstram que o clube está no caminho certo. Não tem como negar que a eliminação na Copa do Brasil, com derrota para o Palmeiras nos pênaltis em São Januário , teve um gosto amargo para os vascaínos. Porém, ex-lateral do clube e hoje comentarista, Ramon Motta escolheu ver o "copo meio cheio" da queda. Segundo ele, em entrevista ao, a campanha e a atuação do Cruz-Maltino demonstram que o clube está no caminho certo.

"Eu prefiro ver o copo meio cheio. O Vasco está batendo na trave. Está no caminho certo. Uma hora vai entrar. Uma hora vai vir o título, vai chegar à final. Conquistar a vaga na Libertadores via final de Copa do Brasil seria importante, seria um marco para o Vasco nessa nova era que está vindo. Mas eu repito: o Vasco está no caminho certo", afirmou o ex-jogador.

Ramon reconheceu a tristeza do torcedor pela nova eliminação, mas disse sentir que esta foi menos dolorosa que a para o Boca Juniors, pela semifinal da Sul-Americana, no Maracanã. Em seguida, indicou a atuação na primeira etapa do duelo de ida, quando o time sofreu gol de Maurício na derrota por 1 a 0, como fator determinante para a queda.

"É claro que o vascaíno está triste, está sofrendo por mais uma eliminação. Até acredito que essa doeu menos do que a contra o Boca. Eu acho que o vascaíno esperava mais estar na final da Sul-Americana do que da Copa do Brasil. É mais a maneira como foi, o enredo. O Vasco competiu como tem que competir quando joga uma semifinal contra um time muito competitivo, que é o Palmeiras. Acho que o Vasco errou muito no primeiro tempo do primeiro jogo. O Vasco pagou muito por esse primeiro tempo", analisou.

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'Alguém tem que ser vilão', diz Ramon sobre pênaltis

Com vitória por 2 a 1 no jogo de volta, com gols de Colidio e Puma Rodríguez, o Vasco conseguiu empatar o placar agregado em São Januário e levar a decisão para os pênaltis. Porém, Lescano e Andrés Gómez pararam em defesas do palmeirense Carlos Miguel. Para Ramon Motta, as falhas na disputa são parte do jogo e não apagam a importância da dupla na equipe de Pedro Emanuel.

"(O Vasco) foi muito bem. A reação da torcida após a partida demonstra isso. Aplaudiu o time porque viu que o time lutou. Até a coletiva do Pedro Emanuel, dizendo que o time deu tudo, fez tudo o que tinha que fazer. Eu concordo com isso. E aí, cara, é pênalti. Alguém tem que perder, alguém tem que ser vilão. E acabou que o Andrés (Gómez) e o Lescano erraram, dois jogadores que são essenciais para o elenco", lamentou.