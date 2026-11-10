Não tem como negar que a eliminação na Copa do Brasil, com derrota para o Palmeiras nos pênaltis em São Januário, teve um gosto amargo para os vascaínos. Porém, ex-lateral do clube e hoje comentarista, Ramon Motta escolheu ver o "copo meio cheio" da queda. Segundo ele, em entrevista ao O DIA, a campanha e a atuação do Cruz-Maltino demonstram que o clube está no caminho certo.
"Eu prefiro ver o copo meio cheio. O Vasco está batendo na trave. Está no caminho certo. Uma hora vai entrar. Uma hora vai vir o título, vai chegar à final. Conquistar a vaga na Libertadores via final de Copa do Brasil seria importante, seria um marco para o Vasco nessa nova era que está vindo. Mas eu repito: o Vasco está no caminho certo", afirmou o ex-jogador.
Ramon reconheceu a tristeza do torcedor pela nova eliminação, mas disse sentir que esta foi menos dolorosa que a para o Boca Juniors, pela semifinal da Sul-Americana, no Maracanã. Em seguida, indicou a atuação na primeira etapa do duelo de ida, quando o time sofreu gol de Maurício na derrota por 1 a 0, como fator determinante para a queda.
"É claro que o vascaíno está triste, está sofrendo por mais uma eliminação. Até acredito que essa doeu menos do que a contra o Boca. Eu acho que o vascaíno esperava mais estar na final da Sul-Americana do que da Copa do Brasil. É mais a maneira como foi, o enredo. O Vasco competiu como tem que competir quando joga uma semifinal contra um time muito competitivo, que é o Palmeiras. Acho que o Vasco errou muito no primeiro tempo do primeiro jogo. O Vasco pagou muito por esse primeiro tempo", analisou.
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'Alguém tem que ser vilão', diz Ramon sobre pênaltis
Com vitória por 2 a 1 no jogo de volta, com gols de Colidio e Puma Rodríguez, o Vasco conseguiu empatar o placar agregado em São Januário e levar a decisão para os pênaltis. Porém, Lescano e Andrés Gómez pararam em defesas do palmeirense Carlos Miguel. Para Ramon Motta, as falhas na disputa são parte do jogo e não apagam a importância da dupla na equipe de Pedro Emanuel.
"(O Vasco) foi muito bem. A reação da torcida após a partida demonstra isso. Aplaudiu o time porque viu que o time lutou. Até a coletiva do Pedro Emanuel, dizendo que o time deu tudo, fez tudo o que tinha que fazer. Eu concordo com isso. E aí, cara, é pênalti. Alguém tem que perder, alguém tem que ser vilão. E acabou que o Andrés (Gómez) e o Lescano erraram, dois jogadores que são essenciais para o elenco", lamentou.
Por fim, o comentarista pregou esperança ao projetar o futuro do Vasco, que aprovou a venda da SAF para Marcos Lamacchia, e vive expectativa de receber série de investimentos em 2027. "Esse processo é de você plantar, sofrer, para daqui a pouco colher alguns frutos. É difícil para o torcedor projetar o futuro porque ele quer voltar a ver o Vasco ser protagonista. Mas eu acho que, no fundo, o vascaíno está feliz", completou.
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