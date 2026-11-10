Admar Lopes e Pedro Emanuel traçam o planejamento do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Admar Lopes e Pedro Emanuel traçam o planejamento do VascoMatheus Lima / Vasco

Publicado 10/11/2026 10:02

O Vasco já deu início ao planejamento para a montagem do elenco de 2027. A diretoria da SAF vascaína entrou em contato com Zenit, da Rússia, e Nottingham Forest, da Inglaterra, para acertar a permanência em definitivo de Robert Renan e Cuiabano.

Quanto o Vasco pretende investir

O caso do zagueiro é tratado com mais tranquilidade. O Cruz-Maltino já definiu que desembolsará os 8 milhões de euros (cerca de R$ 49,3 milhões) estipulados no contrato de empréstimo.



Já em relação ao lateral-esquerdo ainda será preciso uma negociação com o clube inglês. A ideia é tentar reduzir o acordo inicial, de 10 milhões de euros (61,7 milhões).





Uma primeira oferta já foi enviada e gira em torno 7 milhões de euros (R$ 43,2 milhões). Há também a possibilidade de Andrés Gómez ser envolvido de alguma maneira.

Isso porque o Nottingham Forest avalia a possibilidade de contratar o jogador colombiano. O Vasco está aberto em negociá-lo, mas acredita que pode receber até 20 milhões de euros numa futura venda (R$ 123,4 milhões).



Com a chegada do grupo de Marcos Lamacchia, a SAF vascaína pretende seguir com os investimentos para a montagem de um elenco mais forte em 2027. Por isso, além de buscar contratações, a diretoria tenta manter jogadores que se mostraram importantes.



Motivos para a permanência dos jogadores



Robert Renan e Cuiabano estão nesse grupo e ainda têm a favor a idade (ambos têm 23 anos), o que faz valer o investimento pensando numa valorização para futura venda.



E os dois já demonstraram desejo de permanecer também com um novo contrato com aumento salarial. Eles veem com bons olhos a possibilidade de mudança de patamar do Cruz-Maltino a partir da próxima temporada, como uma oportunidade de ficarem mais à vista do técnico Carlo Ancelotti para serem convocados para a seleção brasileira.



O zagueiro soma 74 partidas com a camisa vascaína desde que chegou, no meio de 2025, após passagem por Al-Shabab e Internacional por empréstimo. Já o lateral, que não jogou oficialmente pelos profissionais do Nottingham Forest, foi contratado nesta temporada e atuou 36 vezes, com um gol e seis assistências.



Jogos que restam ao Vasco no Brasileirão



- Chapecoense: no sábado (14/11), às 20h30, na Arena Condá



- Internacional: em 19/11, às 19h30, em São Januário



- Red Bull Bragantino: em 22/11, às 19h30, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques



- Atlético-MG: no dia 29/11, às 19h30, na Arena MRV



- Vitória: no dia 2/12, às 21h30, em São Januário