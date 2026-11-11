Puma Rodríguez comemora gol marcado pelo Vasco, em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Puma Rodríguez comemora gol marcado pelo Vasco, em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 11/11/2026 07:30

Apesar da queda nos pênaltis para o Palmeiras , domingo (8), em São Januário, na semifinal da Copa do Brasil, Puma Rodríguez voltou a ser decisivo pelo Vasco . O lateral-direito, que entrou no decorrer do segundo tempo, foi justamente o responsável por fechar o placar em 2 a 1 e levar a decisão para as penalidades – a ida havia sido 1 a 0 para o Verdão, no Nubank Parque. Ao balançar a rede, o uruguaio se aproximou do ‘duplo-duplo’ nesta temporada – dez gols e dez assistências.

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Ao todo, o defensor acumula dez tentos e oito passes para os companheiros marcarem em 49 jogos, sendo 32 entre os titulares. Em números, vive de longe o melhor ano de sua carreira.



Puma Rodríguez é o artilheiro isolado do Gigante da Colina em 2026. Os que estão mais próximos são Andrés Gómez e Thiago Mendes, com oito gols. Spinelli (7) e David (6) vêm logo atrás. Ao todo, o defensor acumula dez tentos e oito passes para os companheiros marcarem em 49 jogos, sendo 32 entre os titulares. Em números, vive de longe o melhor ano de sua carreira.Puma Rodríguez é o artilheiro isolado do Gigante da Colina em 2026. Os que estão mais próximos são Andrés Gómez e Thiago Mendes, com oito gols. Spinelli (7) e David (6) vêm logo atrás.

A trajetória de Puma Rodríguez no Vasco



Puma Rodríguez chegou ao Vasco em janeiro de 2023, comprado ao Nacional, do Uruguai. De lá para cá, alternou entre a titularidade e o banco de reservas. Nesta temporada, vive o momento de maior sucesso desde que passou a atuar pelo Cruz-Maltino.

O lateral-direito tem vínculo com o Gigante da Colina até dezembro de 2027, com opção para renovar por mais um ano.

Situação no Campeonato Brasileiro

Agora, o Vasco foca na luta para se afastar de vez da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Cruz-Maltino soma 41 pontos e ocupa a 13ª posição na tabela. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 37.

O próximo compromisso do Gigante da Colina será contra a lanterna Chapecoense, sábado (14), às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, em duelo adiado da 21ª rodada da competição nacional.



“Precisamos virar a chave já para o próximo jogo. Temos o Campeonato Brasileiro pela frente. Precisamos trabalhar, continuar, e ganhar todos os jogos que faltam”, afirmou Puma Rodríguez.

Os jogos que restam ao Vasco em 2026



. Chapecoense x Vasco (14/11) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Internacional (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Vasco (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Atlético-MG x Vasco (29/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Vitória (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro