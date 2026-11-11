Apesar da queda nos pênaltis para o Palmeiras, domingo (8), em São Januário, na semifinal da Copa do Brasil, Puma Rodríguez voltou a ser decisivo pelo Vasco. O lateral-direito, que entrou no decorrer do segundo tempo, foi justamente o responsável por fechar o placar em 2 a 1 e levar a decisão para as penalidades – a ida havia sido 1 a 0 para o Verdão, no Nubank Parque. Ao balançar a rede, o uruguaio se aproximou do ‘duplo-duplo’ nesta temporada – dez gols e dez assistências.
Puma Rodríguez chegou ao Vasco em janeiro de 2023, comprado ao Nacional, do Uruguai. De lá para cá, alternou entre a titularidade e o banco de reservas. Nesta temporada, vive o momento de maior sucesso desde que passou a atuar pelo Cruz-Maltino.
O lateral-direito tem vínculo com o Gigante da Colina até dezembro de 2027, com opção para renovar por mais um ano.
Agora, o Vasco foca na luta para se afastar de vez da briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Cruz-Maltino soma 41 pontos e ocupa a 13ª posição na tabela. Quem abre a zona da degola é o Corinthians, que tem 37.
O próximo compromisso do Gigante da Colina será contra a lanterna Chapecoense, sábado (14), às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, em duelo adiado da 21ª rodada da competição nacional.
“Precisamos virar a chave já para o próximo jogo. Temos o Campeonato Brasileiro pela frente. Precisamos trabalhar, continuar, e ganhar todos os jogos que faltam”, afirmou Puma Rodríguez.
. Chapecoense x Vasco (14/11) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro . Vasco x Internacional (19/11) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro . Red Bull Bragantino x Vasco (22/11) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro . Atlético-MG x Vasco (29/11) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro . Vasco x Vitória (2/12) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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