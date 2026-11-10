O Vasco anunciou as quatro chapas inscritas para a eleição que definirá o presidente do clube e o novo Conselho Deliberativo para o próximo triênio, de 2027 a 2029. A votação dos sócios acontece no sábado (14 de novembro), das 10h às 22h, em formato híbrido.
Atual presidente, Pedrinho concorre à reeleição pela chapa 'Sempre Vasco'. Seus concorrentes serão Pedro Strozenberg, da 'Vasco dos Vascaínos'; Sergio Frias de 'O Vasco é Eterno'; e Raul Lima Neto, de 'O Vasco É Para Quem Acredita'.
Houve aumento no número de candidatos em relação ao pleito anterior, quando Pedrinho venceu Leven Siano em 2023. Após deixar em aberto a continuidade no cargo, o atual mandatário decidiu que tentará ficar por mais três anos, o que não acontece no clube desde a reeleição de Roberto Dinamite, em 2011.
Desde então, Eurico Miranda, Alexandre Campello, Jorge Salgado e Pedrinho comandaram o Vasco. Para o início do próximo triênio, o presidente ficará encarregado de acompanhar e fiscalizar a primeira temporada completa da SAF vascaína com o novo investidor, o grupo de Marcos Lamacchia.
Essa será a segunda eleição no Cruz-Maltino na qual os novos dirigentes não terão, em teoria, o poder de decisão no futebol. No pleito anterior, a 777 Partners já estava na gestão do departamento, mas depois acabou retirada por não cumprimento do contrato pela atual diretoria social.
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