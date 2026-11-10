Reforma de São Januário será uma das missões de presidente do Vasco para o triênio 2027-2029Matheus Lima/Vasco

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Hugo Perruso
O Vasco anunciou as quatro chapas inscritas para a eleição que definirá o presidente do clube e o novo Conselho Deliberativo para o próximo triênio, de 2027 a 2029. A votação dos sócios acontece no sábado (14 de novembro), das 10h às 22h, em formato híbrido.
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Atual presidente, Pedrinho concorre à reeleição pela chapa 'Sempre Vasco'. Seus concorrentes serão Pedro Strozenberg, da 'Vasco dos Vascaínos'; Sergio Frias de 'O Vasco é Eterno'; e Raul Lima Neto, de 'O Vasco É Para Quem Acredita'.
Houve aumento no número de candidatos em relação ao pleito anterior, quando Pedrinho venceu Leven Siano em 2023. Após deixar em aberto a continuidade no cargo, o atual mandatário decidiu que tentará ficar por mais três anos, o que não acontece no clube desde a reeleição de Roberto Dinamite, em 2011.
Desde então, Eurico Miranda, Alexandre Campello, Jorge Salgado e Pedrinho comandaram o Vasco. Para o início do próximo triênio, o presidente ficará encarregado de acompanhar e fiscalizar a primeira temporada completa da SAF vascaína com o novo investidor, o grupo de Marcos Lamacchia.
Essa será a segunda eleição no Cruz-Maltino na qual os novos dirigentes não terão, em teoria, o poder de decisão no futebol. No pleito anterior, a 777 Partners já estava na gestão do departamento, mas depois acabou retirada por não cumprimento do contrato pela atual diretoria social.
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Sobre a votação

Assim como nos últimos pleitos, os 7.084 sócios aptos a votar terão duas possibilidades para dar o seu voto: ir à sede do Calabouço, no Centro do Rio, ou de maneira remota, por plataforma eletrônica.
O Vasco contratou uma auditoria independente para acompanhar a votação e fiscalizar a integridade do sistema eletrônico e a apuração dos votos.

As quatro chapas inscritas na eleição do Vasco

- Sempre Vasco
Candidato à presidência: Pedro Paulo de Oliveira (Pedrinho)

1º vice-presidente: Christiano Borges Stockler Campos

2º vice-presidente: Nelson Antonio Sendas
- Vasco dos Vascaínos
Candidato à presidência: Pedro Strozenberg

1º vice: Mario de Aquino Borges

2º vice: Luiz Candido Ferreira
- O Vasco é Eterno
Candidato à presidência: Sergio Eduardo Martins Frias

1º vice: Jose Carlos Madureira Vieira

2º vice: Pasqual Jose Macariello

O Vasco É Para Quem Acredita
Candidato à presidência: Raul Lima Neto

1º vice: Paulo Ganime

2º vice: Pedro de Menezes Reis