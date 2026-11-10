Reforma de São Januário será uma das missões de presidente do Vasco para o triênio 2027-2029 - Matheus Lima/Vasco

Reforma de São Januário será uma das missões de presidente do Vasco para o triênio 2027-2029Matheus Lima/Vasco

Publicado 10/11/2026 14:07

no sábado (14 de novembro), das 10h às 22h, em formato híbrido. Vasco anunciou as quatro chapas inscritas para a eleição que definirá o presidente do clube e o novo Conselho Deliberativo para o próximo triênio, de 2027 a 2029. A votação dos sócios acontece

Atual presidente, Pedrinho concorre à reeleição pela chapa 'Sempre Vasco'. Seus concorrentes serão Pedro Strozenberg, da 'Vasco dos Vascaínos'; Sergio Frias de 'O Vasco é Eterno'; e Raul Lima Neto, de 'O Vasco É Para Quem Acredita'.



Houve aumento no número de candidatos em relação ao pleito anterior, quando Pedrinho venceu Leven Siano em 2023. Após deixar em aberto a continuidade no cargo, o atual mandatário decidiu que tentará ficar por mais três anos, o que não acontece no clube desde a reeleição de Roberto Dinamite, em 2011.



Desde então, Eurico Miranda, Alexandre Campello, Jorge Salgado e Pedrinho comandaram o Vasco. Para o início do próximo triênio, o presidente ficará encarregado de acompanhar e fiscalizar a primeira temporada completa da SAF vascaína com o novo investidor, o grupo de Marcos Lamacchia.



Essa será a segunda eleição no Cruz-Maltino na qual os novos dirigentes não terão, em teoria, o poder de decisão no futebol. No pleito anterior, a 777 Partners já estava na gestão do departamento, mas depois acabou retirada por não cumprimento do contrato pela atual diretoria social.



Sobre a votação



Assim como nos últimos pleitos, os 7.084 sócios aptos a votar terão duas possibilidades para dar o seu voto: ir à sede do Calabouço, no Centro do Rio, ou de maneira remota, por plataforma eletrônica.



O Vasco contratou uma auditoria independente para acompanhar a votação e fiscalizar a integridade do sistema eletrônico e a apuração dos votos.



As quatro chapas inscritas na eleição do Vasco

- Sempre Vasco

Candidato à presidência: Pedro Paulo de Oliveira (Pedrinho)



1º vice-presidente: Christiano Borges Stockler Campos



2º vice-presidente: Nelson Antonio Sendas



- Vasco dos Vascaínos



Candidato à presidência: Pedro Strozenberg



1º vice: Mario de Aquino Borges



2º vice: Luiz Candido Ferreira



- O Vasco é Eterno



Candidato à presidência: Sergio Eduardo Martins Frias



1º vice: Jose Carlos Madureira Vieira



2º vice: Pasqual Jose Macariello



O Vasco É Para Quem Acredita



Candidato à presidência: Raul Lima Neto



1º vice: Paulo Ganime



2º vice: Pedro de Menezes Reis