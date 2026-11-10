Carlos Vinícius em treino do Grêmio - Lucas Uebel / Grêmio

Carlos Vinícius em treino do GrêmioLucas Uebel / Grêmio

Publicado 10/11/2026 14:40 | Atualizado 10/11/2026 14:44

O Vasco está negociando com o atacante Carlos Vinícius, do Grêmio, e tem acordo bem encaminhado pelo centroavante na próxima temporada, porém, o clube gaúcho acredita que vai conseguir mantê-lo para o ano que vem. O atleta tem contrato somente até dezembro.

O vice de futebol do Grêmio, Rafael Lima, pediu cautela por causa da situação do clube de Porto Alegre, que está na zona de rebaixamento do Brasileiro, e também na final da Copa do Brasil. O dirigente mantém a confiança em uma renovação.

"A estratégia segue a mesma, nós vamos terminar o campeonato. Depois nós vamos sentar com o Carlos Vinícius, vamos negociar e vamos garantir a permanência dele conosco", disse.

Rafael Lima reforçou que já houve uma conversa com o staff de Carlos Vinícius e neste momento o foco é no desempenho desportivo do Grêmio nos últimos jogos do ano.

"A gente já conversou com ele, já conversou com o agente dele. O momento agora é de mobilização para a gente buscar a permanência do Grêmio na Serie A. Depois a gente vai sentar com os atletas que tem contrato para encerrar e negociar para manter aqueles que fazem sentido permanecer conosco", afirmou.

Sobre os rumores de um acerto com o Vasco, o dirigente minimizou e afirmou que isso acontece sempre que o Grêmio vai disputar partidas importantes.



"É engraçado que essas notícias normalmente vêm na véspera de decisão. É impressionante. Isso é método. Toda vez que o Grêmio tem um jogo decisivo, o Carlos Vinicius assina com o Santos, assina com o Atlético-MG, com o Vasco", concluiu.

Carlos Vinícius tem contrato com o Grêmio até o fim da temporada. Com a possibilidade de rebaixamento do clube gaúcho, que está no Z-4, o nome do atacante vem aparecendo como alvo de outros clubes para a próxima temporada.



Desde que chegou ao Grêmio no meio do ano passado, Carlos Vinícius entrou em campo em 67 partidas, anotou 34 gols e deu três assistências. Ele se tornou peça fundamental na equipe gaúcha desde que foi contratado.



Com passagem pelas categorias de base do Palmeiras, o atacante deixou o futebol brasileiro em 2017 rumo à Portugal, onde defendeu o Rio Ave e o Benfica. Ele também passou pelo Monaco, pelo Tottenham, pelo Galatasaray, pelo PSV e pelo Fulham. A melhor temporada de Carlos Vinícius no futebol europeu foi em 2019 e 2020, quando ele defendeu o Benfica, entrou em campo em 47 jogos, anotou 24 gols e deu dez assistências.



A posição de centroavante foi um calcanhar de Aquiles para o Vasco na atual temporada. O Cruz-Maltino contratou Brenner, Spinelli e mais recentemente Bruno Duarte. Nenhum deles se tornou titular absoluto do clube carioca. Com isso, outros jogadores, que não são da área, passaram a atuar também no setor como David e Colídio. Para o ano que vem, é possível que o Cruz-Maltino busque mais reforços para a posição.



