Cuiabano em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Cuiabano em ação durante treino do Vasco, no CT Moacyr BarbosaMatheus Lima / Vasco

Publicado 10/11/2026 16:43

Vasco e Nottingham Forest por Cuiabano ganhou um novo capítulo. Segundo o jornalista Felipe Silva, da ESPN, o clube inglês recusou a primeira proposta cruz-maltina pelo lateral-esquerdo, que foi de cerca de 7 milhões de euros (R$ 43 milhões na cotação atual).



Ainda de acordo com o jornalista, o bicampeão da Liga dos Campeões já tem um valor definido para encerrar a negociação. Os ingleses estariam dispostos a aceitar de imediato uma oferta de 9 milhões de euros, cerca de R$ 55 milhões, pelo jogador de 23 anos.

A negociação entreganhou um novo capítulo. Segundo o jornalista Felipe Silva, da ESPN, o clube inglês recusou a primeira proposta cruz-maltina pelo lateral-esquerdo, que foi de cerca de 7 milhões de euros (R$ 43 milhões na cotação atual).Ainda de acordo com o jornalista, o bicampeão da Liga dos Campeões já tem um valor definido para encerrar a negociação. Os ingleses estariam dispostos a aceitar de imediato uma oferta de 9 milhões de euros, cerca de R$ 55 milhões, pelo jogador de 23 anos.

Concorrência no mercado

O Vasco, porém, não é o único interessado. Clubes do Brasil, da Itália e da Inglaterra também demonstraram interesse em Cuiabano e teriam sinalizado propostas próximas aos 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 61 milhões) desejados pelo Forest.



Apesar da concorrência, o Cruz-Maltino mantém a prioridade nas conversas, já que tem o jogador emprestado e uma opção de compra prevista em contrato.



Opção de compra



Cuiabano chegou a São Januário em fevereiro, emprestado pelo Nottingham Forest até o fim desta temporada. Pelo acordo, o Vasco pagou cerca de 1 milhão de euros pelo empréstimo e tem uma opção de compra fixada em 10 milhões de euros. Caso o clube carioca exerça a cláusula, o vínculo do lateral será estendido até dezembro de 2030.



A diretoria vascaína, no entanto, tenta reduzir o valor. Na semana passada, o clube enviou uma proposta de 7 milhões de euros ao Forest para adquirir o jogador em definitivo, abaixo do montante estipulado em contrato. A resposta inglesa mostra que ainda há uma distância de cerca de 2 milhões de euros entre as partes.



Boa temporada atrai interesse



O interesse de outros clubes é reflexo da boa temporada de Cuiabano com a camisa do Vasco. O lateral se firmou no time titular e passou a ser alvo de sondagens no mercado, o que aumentou a pressão sobre a diretoria cruz-maltina para resolver a situação antes do fim do empréstimo.



Trajetória do lateral

Natural de Cuiabá, no Mato Grosso, Cuiabano passou pelo Grêmio antes de se destacar no Botafogo, onde fez parte do elenco campeão da Libertadores de 2024. O desempenho no Alvinegro levou o Nottingham Forest a contratá-lo em 2025, por cerca de 8 milhões de euros. Sem espaço na Premier League, ele voltou ao Botafogo por empréstimo no segundo semestre daquele ano e, no início de 2026, acertou com o Vasco.

*Reportagem do estagiário Gabriel Pacheco, sob supervisão de Pedro Logato