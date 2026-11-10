Johan Rojas não deve jogar mais pelo VascoMauro Pimentel / AFP

Mais artigos de Rodrigo Souza
Rodrigo Souza
Johan Rojas não deve jogar mais pelo Vasco. Sem espaço com o técnico Pedro Emanuel, o meia colombiano não joga há quase dois meses e não está nos planos da comissão técnica do treinador português para a próxima temporada. Emprestado pelo Monterrey, do México, até dezembro, o jogador deve ser devolvido ao clube mexicano após o término do contrato, segundo o jornalista Venê Casagrande.
Leia mais: Grêmio mantém otimismo sobre renovação Carlos Vinícius, alvo do Vasco
O Vasco contratou Johas Rojas no início deste ano por empréstimo com opção de compra fixada 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 19,31 milhões). O meia colombiano, de 24 anos, foi a primeira contratação da temporada, mas não conseguiu se firmar. Embora tenha demonstrado sinais de habilidade, teve dificuldades com a adaptação e não teve sequência.
Leia mais: Clube inglês pede mais por Cuiabano, e Vasco enfrenta concorrência
A última vez que o técnico Pedro Emanuel utilizou Rojas foi na vitória sobre o Coritiba por 5 a 0, no dia 19 de setembro, em São Januário, pelo Brasileirão. Desde então, ele não foi relacionado para nenhum dos dez jogos disputados pelo Vasco. No período, o time disputou partidas pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, mesmo assim ele sequer ficou no banco.
Leia mais: Eleição para presidente do Vasco tem quatro chapas inscritas
Pelo Vasco, Rojas fez dois gols e deu cinco assistências em 33 jogos disputados. Revelado no La Equidad, da Colômbia, o meia teve passagens pelo Monterrey e Necaxa, do México, antes de chegar ao Vasco. Considerado uma joia do futebol colombiano, ele ainda não conseguiu se consolidar no profissional em nenhum clube e ainda carrega o status de promessa.
Leia mais: Vasco avança para comprar titulares que estão emprestados
Em meio a luta contra o rebaixamento, o Vasco já olha para 2027. A diretoria cruz-maltina já avalia o futuro dos jogadores emprestados e já se movimenta para executar a opção de compra de alguns nomes, como o lateral-esquerdo Cuiabano e do zagueiro Robert Renan. Há ainda situações indefinidas como do zagueiro Carlos Cuesta, também emprestado com opção de compra.
Leia mais: Vasco ainda tem chance de ir para a Libertadores; entenda os cenários
Os investimentos são parte do plano da SAF já com aporte do empresário Marcos Lamacchia, filho de José Lamacchia, dono da Crefisa. O novo investidor do Vasco, que é enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, prometeu executar um investimento de R$ 500 milhões ao longo de cinco anos apenas no futebol e já vem ajudando o clube financeiramente ao longo de 2026.