Johan Rojas não deve jogar mais pelo Vasco - Mauro Pimentel / AFP

Johan Rojas não deve jogar mais pelo VascoMauro Pimentel / AFP

Publicado 10/11/2026 17:10

Johan Rojas não deve jogar mais pelo Vasco . Sem espaço com o técnico Pedro Emanuel, o meia colombiano não joga há quase dois meses e não está nos planos da comissão técnica do treinador português para a próxima temporada. Emprestado pelo Monterrey, do México, até dezembro, o jogador deve ser devolvido ao clube mexicano após o término do contrato, segundo o jornalista Venê Casagrande.

O Vasco contratou Johas Rojas no início deste ano por empréstimo com opção de compra fixada 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 19,31 milhões). O meia colombiano, de 24 anos, foi a primeira contratação da temporada, mas não conseguiu se firmar. Embora tenha demonstrado sinais de habilidade, teve dificuldades com a adaptação e não teve sequência.

A última vez que o técnico Pedro Emanuel utilizou Rojas foi na vitória sobre o Coritiba por 5 a 0, no dia 19 de setembro, em São Januário, pelo Brasileirão. Desde então, ele não foi relacionado para nenhum dos dez jogos disputados pelo Vasco. No período, o time disputou partidas pelo Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, mesmo assim ele sequer ficou no banco.

Pelo Vasco, Rojas fez dois gols e deu cinco assistências em 33 jogos disputados. Revelado no La Equidad, da Colômbia, o meia teve passagens pelo Monterrey e Necaxa, do México, antes de chegar ao Vasco. Considerado uma joia do futebol colombiano, ele ainda não conseguiu se consolidar no profissional em nenhum clube e ainda carrega o status de promessa.

Em meio a luta contra o rebaixamento, o Vasco já olha para 2027. A diretoria cruz-maltina já avalia o futuro dos jogadores emprestados e já se movimenta para executar a opção de compra de alguns nomes, como o lateral-esquerdo Cuiabano e do zagueiro Robert Renan. Há ainda situações indefinidas como do zagueiro Carlos Cuesta, também emprestado com opção de compra.

Os investimentos são parte do plano da SAF já com aporte do empresário Marcos Lamacchia, filho de José Lamacchia, dono da Crefisa. O novo investidor do Vasco, que é enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, prometeu executar um investimento de R$ 500 milhões ao longo de cinco anos apenas no futebol e já vem ajudando o clube financeiramente ao longo de 2026.