Johan Rojas não deve jogar mais pelo VascoMauro Pimentel / AFP
Rojas não deve jogar mais pelo Vasco e está fora dos planos para 2027
Sem espaço com o técnico Pedro Emanuel, meia colombiano tem contrato por empréstimo até o fim do ano e pode sair na próxima janela
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Jogador, de 31 anos, tem contrato até dezembro; no total, ele entrou em campo em 67 partidas, anotou 34 gols e deu três assistências
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