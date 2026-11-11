Lucas Rodrigues, volante do Goiás, comemora gol com a seleção sub-20 Foto: Nelson Terme/CBF
Vasco define valor máximo a pagar por promessa do Goiás
Cruz-maltino enfrenta concorrência de outros times da Série A na corrida pela contratação da joia, mas impôs teto para o investimento
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Andrés Gómez recebe sondagens, e Vasco espera oferta de R$ 123 milhões
Atacante, de 24 anos, tem contrato com o Cruz-Maltino até o fim de 2031; colombiano tem como objetivo retornar ao futebol europeu
Puma Rodríguez se aproxima de ‘duplo-duplo’ pelo Vasco em 2026
Lateral-direito uruguaio é um dos principais jogadores do elenco cruz-maltino nesta temporada, com dez gols e oito assistências
Rojas não deve jogar mais pelo Vasco e está fora dos planos para 2027
Sem espaço com o técnico Pedro Emanuel, meia colombiano tem contrato por empréstimo até o fim do ano e pode sair na próxima janela
Clube inglês pede mais por Cuiabano, e Vasco enfrenta concorrência
Jogador tem contrato de empréstimo até o fim da temporada; Cruz-Maltino teve proposta de R$ 43 milhões rejeitada pelo Nottingham Forest
Grêmio mantém otimismo sobre renovação Carlos Vinícius, alvo do Vasco
Jogador, de 31 anos, tem contrato até dezembro; no total, ele entrou em campo em 67 partidas, anotou 34 gols e deu três assistências
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