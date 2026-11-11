Lucas Rodrigues, volante do Goiás, comemora gol com a seleção sub-20 - Foto: Nelson Terme/CBF

Lucas Rodrigues, volante do Goiás, comemora gol com a seleção sub-20 Foto: Nelson Terme/CBF

Publicado 11/11/2026 18:42

Vasco definiu, nesta quarta-feira (11), um teto máximo para tentar viabilizar a contratação do volante Lucas Rodrigues, joia do Goiás, de apenas 19 anos. De acordo com o jornalista Venê Casagrande, do 'SBT Rio', o Cruz-maltino entende que 6 milhões de euros (cerca de R$33 milhões) é a maior proposta que pode fazer pelo jogador no momento atual.

O interesse do Gigante da Colina no volante não é de agora. A equipe já havia feito uma proposta oficial para o Goiás em uma quantia próxima a 3,5 milhões de euros (R$ 20 milhões). Porém, a primeira investida foi prontamente recusada, pois não atingia as expectativas financeiras do Esmeraldino.

Além disso, o clube do Centro-Oeste não tem pressa para vender o jogador, visto que ele é titular absoluto da equipe. Outros clubes da Série A também estão interessados na promessa, como Atlético-MG, Cruzeiro e Athletico-PR, e podem vir a fazer propostas em breve.

Leia mais: Rojas não deve jogar mais pelo Vasco e está fora dos planos para 2027

Nesse cenário, o Goiás fixou o valor de 7 milhões de euros (R$ 42 milhões) como montante esperado para fechar negócio, cifras que seguem acima das oferecidas pelo Vasco.

Temporada da promessa

Em 2026, Lucas Rodrigues participou de 33 jogos, anotando seis gols e uma assistência. Os números refletem o volume de jogo do atleta dentro do terço ofensivo do campo adversário, mesmo com ele sendo volante de origem. Inclusive, ele foi um dos grandes protagonistas na conquista do Campeonato Goiano, título que não era vencido pela equipe desde 2019.

Além disso, o jovem tem contribuído na luta do Goiás para retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Atualmente, só há mais uma vaga disponível para se classificar ao mata-mata de acesso da série B. Os goianos ocupam o 7° lugar na tabela, uma posição abaixo da zona de classificação, mas estão empatados em pontos com o CRB, ambos com 58, faltando uma rodada para o fim do torneio.

Para ter a chance de disputar a fase seguinte da competição, o clube vai encarar o Sport na última rodada, no sábado (14), com a necessidade de pontuar. O jogo será na Ilha do Retiro, às 16:30 (de Brasília). Em paralelo, a equipe mantém um olho no resultado do CRB, que enfrenta o Ceará.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo