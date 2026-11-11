Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas do MaracanãMatheus Lima / Vasco
Vasco fecha parceria com empresa europeia para gerir sócio-torcedor
Nova patrocionadora também será responsável pela bilheteria dos jogos; Real Madrid, Barcelona e a Fórmula 1 têm vínculo com a Fever
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Vasco define valor máximo a pagar por promessa do Goiás
Cruz-maltino enfrenta concorrência de outros times da Série A na corrida pela contratação da joia, mas impôs teto para o investimento
Andrés Gómez recebe sondagens, e Vasco espera oferta de R$ 123 milhões
Atacante, de 24 anos, tem contrato com o Cruz-Maltino até o fim de 2031; colombiano tem como objetivo retornar ao futebol europeu
Puma Rodríguez se aproxima de ‘duplo-duplo’ pelo Vasco em 2026
Lateral-direito uruguaio é um dos principais jogadores do elenco cruz-maltino nesta temporada, com dez gols e oito assistências
Rojas não deve jogar mais pelo Vasco e está fora dos planos para 2027
Sem espaço com o técnico Pedro Emanuel, meia colombiano tem contrato por empréstimo até o fim do ano e pode sair na próxima janela
Clube inglês pede mais por Cuiabano, e Vasco enfrenta concorrência
Jogador tem contrato de empréstimo até o fim da temporada; Cruz-Maltino teve proposta de R$ 43 milhões rejeitada pelo Nottingham Forest
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