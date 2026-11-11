Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas do Maracanã - Matheus Lima / Vasco

Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas do MaracanãMatheus Lima / Vasco

Publicado 11/11/2026 21:09 | Atualizado 11/11/2026 21:12

A diretoria do Vasco fechou um acordo de parceria com a Fever para gestão do programa de sócio-torcedor e da bilheteria de ingresso das partidas, a partir de 2027. A empresa europeia é uma das grandes referências dentro do ramo, tendo parcerias inclusive com Real Madrid, Barcelona e a Fórmula 1.

Leia mais: Vasco define valor máximo a pagar por promessa do Goiás

Em resumo, a Fever se define como uma plataforma global especializada em tecnologia para entretenimento e eventos ao vivo. A ideia da empresa é unificar os serviços de venda de ingressos, o "Sócio Gigante", e o sistema de pagamentos, para melhorar a organização da estrutura como um todo, que é alvo de críticas recorrentes por parte dos torcedores cruz-maltinos.

O atual diretor Comercial da SAF do Vasco, João Vitor Assunção, acredita que, além de ajudar a torcida vascaína, a parceria também exerce um papel de internacionalização da marca.

"A chegada da Fever faz parte de uma estratégia que estamos construindo para conectar o Vasco aos melhores parceiros globais em suas áreas de atuação. Estamos falando de uma empresa que une tecnologia, entretenimento e experiência do consumidor. Além de fortalecer nossa operação de ingressos e relacionamento com os sócios, essa parceria amplia as possibilidades de benefícios e ativações para a torcida vascaína, criando oportunidades de experiências exclusivas dentro e fora do universo do futebol", afirmou o dirigente.

Do mesmo modo, Pedro Rodrigues, Gerente de Inovação da SAF, enfatizou mais ainda a questão da gestão atual dar, de fato, ouvidos aos torcedores, e assim, conseguir maximar todos os esforços para sanar de vez todos as questões que atrapalham o dia a dia do vascaíno.

"Sabemos que a experiência de compra de ingressos e a utilização dos benefícios do programa de sócios estão entre os pontos mais sensíveis para o nosso torcedor. Por isso, buscamos uma solução que combinasse inovação, tecnologia e capacidade de escala. A Fever é uma referência global nesse segmento, trabalhando com instituições como Barcelona, Real Madrid e Fórmula 1. Com essa parceria, damos um passo importante para oferecer uma jornada mais moderna, intuitiva e eficiente, reduzindo atritos e entregando uma experiência à altura da paixão do vascaíno", disse o gerente.

Quando Vasco volta a campo?

Mesmo com a parada para a Data Fifa, e o calendário do futebol brasileiro só retornando de vez no dia 17 de novembro, o Vasco volta a campo três dias antes. O Cruz-maltino vai entrar enfrentar a Chapecoense em partida atrasada pela 21ª rodada do Brasileirão, às 20h30 (de Brasília).