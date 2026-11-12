Andrés Gómez retorna de suspensão e deve ser um dos reforços do Vasco contra o Remo - Matheus Lima / Vasco

Andrés Gómez retorna de suspensão e deve ser um dos reforços do Vasco contra o RemoMatheus Lima / Vasco

Publicado 12/11/2026 12:11

O Vasco não descarta uma possível transferência para o futebol europeu e acredita que poderá receber algo em torno de 20 milhões de euros (algo em torno de R$ 123,30 milhões) pelo atleta. No caso do Bournemouth, o clube buscou informações de scout e valores sobre o jogador, Andrés Gómez tem contrato até janeiro de 2031 com o Vasco, mas os dirigentes sabem que o colombiano tem como meta no médio prazo voltar para a Europa. O entendimento é de que, caso uma proposta vantajosa para todas as partes chegue, nenhum lado oferecerá muita resistência ao negócio.

Andrés Gómez chegou ao Vasco no ano passado, emprestado pelo Rennes, da França. Rapidamente se tornou peça importante no elenco, e no começo de 2026, o Cruz-Maltino pagou cerca de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões na cotação da época) para comprar 60% dos direitos econômicos.

No total, o atacante entrou em campo em 72 partidas, anotou 9 gols e deu 14 assistências. O colombiano é visto como um dos principais jogadores do elenco. Até por isso, o departamento de futebol do Vasco já mapeia jogadores para a posição, caso haja a saída do colombiano para a próxima temporada.



A contratação de um ponta já era uma das prioridades na última janela de transferências, mas o clube investiu mais em outros setores, como na chegada de um centroavante, um meia e um volante.



Marcado por pênalti perdido



Andrés Gómez não vive nos últimos dias os seus melhores momentos no Vasco. O colombiano perdeu a cobrança de pênalti, que selou a eliminação do Cruz-Maltino na semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras, em São Januário.



Após críticas de torcedores com a queda na semifinal da Copa do Brasil, a mulher do atacante, Juliana Giraldo, saiu em sua defesa, mas criou um mal-estar com o elenco.



Primeiro, a colombiana relembrou que o jogador vem jogando no sacrifício por causa de dores no pé direito nas últimas partidas. E depois ela citou o fato de ele não ser cobrador de pênalti e mesmo assim ter a coragem de se apresentar para a sexta cobrança.



"(São) 96 minutos jogados mais uma vez com o pé totalmente anestesiado. Mas foram minutos corajosos. Um pênalti doloroso? Claro que sim, o primeiro pênalti da sua carreira no futebol, não foi da maneira que esperávamos que você vivenciasse. Você errou ou o goleiro defendeu? Enfim. É assim que são os pênaltis, doces ou amargos", começou em postagem nas redes sociais.

A polêmica surgiu na continuação do texto, quando a mulher de Andrés Gómez criticou jogadores do Vasco que deveriam ter cobrado o pênalti, mas não se apresentaram.

"Você foi muito corajoso, pois na hora do sexto pênalti aqueles que deveriam cobrar disseram que não. Mesmo assim, você disse que não estava seguro e também não se sentia em condições de chutar. Mas lá estava você, você foi para frente e conseguiu, porque, como você mesmo me disse, meu amor: "o futebol se joga para a frente e quem não tenta não ganha", afirmou Juliana, que saiu em sua defesa das críticas.

No total, o atacante entrou em campo em 72 partidas, anotou 9 gols e deu 14 assistências. O colombiano é visto como um dos principais jogadores do elenco. Até por isso, o departamento de futebol do Vasco já mapeia jogadores para a posição, caso haja a saída do colombiano para a próxima temporada.



A contratação de um ponta já era uma das prioridades na última janela de transferências, mas o clube investiu mais em outros setores, como na chegada de um centroavante, um meia e um volante.



Marcado por pênalti perdido

Andrés Gómez não vive nos últimos dias os seus melhores momentos no Vasco. O colombiano perdeu a cobrança de pênalti, que selou a eliminação do Cruz-Maltino na semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras, em São Januário.

Após críticas de torcedores com a queda na semifinal da Copa do Brasil, a mulher do atacante, Juliana Giraldo, saiu em sua defesa, mas criou um mal-estar com o elenco.

Primeiro, a colombiana relembrou que o jogador vem jogando no sacrifício por causa de dores no pé direito nas últimas partidas. E depois ela citou o fato de ele não ser cobrador de pênalti e mesmo assim ter a coragem de se apresentar para a sexta cobrança.



"(São) 96 minutos jogados mais uma vez com o pé totalmente anestesiado. Mas foram minutos corajosos. Um pênalti doloroso? Claro que sim, o primeiro pênalti da sua carreira no futebol, não foi da maneira que esperávamos que você vivenciasse. Você errou ou o goleiro defendeu? Enfim. É assim que são os pênaltis, doces ou amargos", começou em postagem nas redes sociais.



A polêmica surgiu na continuação do texto, quando a mulher de Andrés Gómez criticou jogadores do Vasco que deveriam ter cobrado o pênalti, mas não se apresentaram.

"Você foi muito corajoso, pois na hora do sexto pênalti aqueles que deveriam cobrar disseram que não. Mesmo assim, você disse que não estava seguro e também não se sentia em condições de chutar. Mas lá estava você, você foi para frente e conseguiu, porque, como você mesmo me disse, meu amor: "o futebol se joga para a frente e quem não tenta não ganha", afirmou Juliana, que saiu em sua defesa das críticas.