Andrés Gómez retorna de suspensão e deve ser um dos reforços do Vasco contra o RemoMatheus Lima / Vasco

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Pedro Logato
O atacante do Vasco, Andrés Gómez, de 24 anos, está na mira de mais clubes da Inglaterra. Além do Bournemouth, de Rayan, o jornal espanhol "Marca" revelou que o colombiano está sendo observado pelo Nottingham Forest e pelo Everton.
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O Vasco não descarta uma possível transferência para o futebol europeu e acredita que poderá receber algo em torno de  20 milhões de euros (algo em torno de R$ 123,30 milhões) pelo atleta. No caso do Bournemouth, o clube buscou informações de scout e valores sobre o jogador, Andrés Gómez tem contrato até janeiro de 2031 com o Vasco, mas os dirigentes sabem que o colombiano tem como meta no médio prazo voltar para a Europa. O entendimento é de que, caso uma proposta vantajosa para todas as partes chegue, nenhum lado oferecerá muita resistência ao negócio.
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Andrés Gómez chegou ao Vasco no ano passado, emprestado pelo Rennes, da França. Rapidamente se tornou peça importante no elenco, e no começo de 2026, o Cruz-Maltino pagou cerca de 4,5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões na cotação da época) para comprar 60% dos direitos econômicos.
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No total, o atacante entrou em campo em 72 partidas, anotou 9 gols e deu 14 assistências. O colombiano é visto como um dos principais jogadores do elenco. Até por isso, o departamento de futebol do Vasco já mapeia jogadores para a posição, caso haja a saída do colombiano para a próxima temporada.

A contratação de um ponta já era uma das prioridades na última janela de transferências, mas o clube investiu mais em outros setores, como na chegada de um centroavante, um meia e um volante.

Marcado por pênalti perdido

Andrés Gómez não vive nos últimos dias os seus melhores momentos no Vasco. O colombiano perdeu a cobrança de pênalti, que selou a eliminação do Cruz-Maltino na semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras, em São Januário.
Após críticas de torcedores com a queda na semifinal da Copa do Brasil, a mulher do atacante, Juliana Giraldo, saiu em sua defesa, mas criou um mal-estar com o elenco.
Primeiro, a colombiana relembrou que o jogador vem jogando no sacrifício por causa de dores no pé direito nas últimas partidas. E depois ela citou o fato de ele não ser cobrador de pênalti e mesmo assim ter a coragem de se apresentar para a sexta cobrança.
"(São) 96 minutos jogados mais uma vez com o pé totalmente anestesiado. Mas foram minutos corajosos. Um pênalti doloroso? Claro que sim, o primeiro pênalti da sua carreira no futebol, não foi da maneira que esperávamos que você vivenciasse. Você errou ou o goleiro defendeu? Enfim. É assim que são os pênaltis, doces ou amargos", começou em postagem nas redes sociais.
A polêmica surgiu na continuação do texto, quando a mulher de Andrés Gómez criticou jogadores do Vasco que deveriam ter cobrado o pênalti, mas não se apresentaram.
"Você foi muito corajoso, pois na hora do sexto pênalti aqueles que deveriam cobrar disseram que não. Mesmo assim, você disse que não estava seguro e também não se sentia em condições de chutar. Mas lá estava você, você foi para frente e conseguiu, porque, como você mesmo me disse, meu amor: "o futebol se joga para a frente e quem não tenta não ganha", afirmou Juliana, que saiu em sua defesa das críticas.
 
No total, o atacante entrou em campo em 72 partidas, anotou 9 gols e deu 14 assistências. O colombiano é visto como um dos principais jogadores do elenco. Até por isso, o departamento de futebol do Vasco já mapeia jogadores para a posição, caso haja a saída do colombiano para a próxima temporada.

A contratação de um ponta já era uma das prioridades na última janela de transferências, mas o clube investiu mais em outros setores, como na chegada de um centroavante, um meia e um volante.

Marcado por pênalti perdido

Andrés Gómez não vive nos últimos dias os seus melhores momentos no Vasco. O colombiano perdeu a cobrança de pênalti, que selou a eliminação do Cruz-Maltino na semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras, em São Januário.
Após críticas de torcedores com a queda na semifinal da Copa do Brasil, a mulher do atacante, Juliana Giraldo, saiu em sua defesa, mas criou um mal-estar com o elenco.
Primeiro, a colombiana relembrou que o jogador vem jogando no sacrifício por causa de dores no pé direito nas últimas partidas. E depois ela citou o fato de ele não ser cobrador de pênalti e mesmo assim ter a coragem de se apresentar para a sexta cobrança.
"(São) 96 minutos jogados mais uma vez com o pé totalmente anestesiado. Mas foram minutos corajosos. Um pênalti doloroso? Claro que sim, o primeiro pênalti da sua carreira no futebol, não foi da maneira que esperávamos que você vivenciasse. Você errou ou o goleiro defendeu? Enfim. É assim que são os pênaltis, doces ou amargos", começou em postagem nas redes sociais.
A polêmica surgiu na continuação do texto, quando a mulher de Andrés Gómez criticou jogadores do Vasco que deveriam ter cobrado o pênalti, mas não se apresentaram.
"Você foi muito corajoso, pois na hora do sexto pênalti aqueles que deveriam cobrar disseram que não. Mesmo assim, você disse que não estava seguro e também não se sentia em condições de chutar. Mas lá estava você, você foi para frente e conseguiu, porque, como você mesmo me disse, meu amor: "o futebol se joga para a frente e quem não tenta não ganha", afirmou Juliana, que saiu em sua defesa das críticas.