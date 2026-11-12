Estádio de São Januário vai receber as seleções femininas do Peru e da Alemanha para amistoso em dezembrosoThéo Faria / Agência O Dia
Antes da Copa Feminina, Alemanha e Peru vão duelar em São Januário
Amistoso entre as seleções acontecerá no dia 4 de dezembro, às 18h15 (de Brasília); jogo serve de preparação para o Mundial de 2027
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