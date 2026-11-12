Estádio de São Januário vai receber as seleções femininas do Peru e da Alemanha para amistoso em dezembroso - Théo Faria / Agência O Dia

Estádio de São Januário vai receber as seleções femininas do Peru e da Alemanha para amistoso em dezembrosoThéo Faria / Agência O Dia

Publicado 12/11/2026 18:25 | Atualizado 12/11/2026 18:30

As preparações para a primeira Copa do Mundo feminina sediada no Brasil já começaram. A Alemanha, que figura entre as favoritas, e o Peru, que não conseguiu se classificar para o torneio, vão se enfrentar em uma partida amistosa no Estádio de São Januário, no dia 4 de dezembro, às 18h15 (de Brasília).

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O evento será praticamente um jogo festivo que dá às boas-vindas a maior competição de seleções da modalidade feminina. A entrada para assistir ao duelo será gratuita, com limite de 10 mil pessoas.

Não terá nenhuma alternativa prévia ao jogo para garantir seu lugar. O portão abrirá duas horas antes do apito inicial, e ficará aberto a todos até atingir o limite imposto pelo Batalhão Especializado de Policiamento em Estádio (BEPE) e os órgãos responsáveis pela organização do evento.

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A partida também marca o começo de uma excursão que a Alemanha está fazendo pela América do Sul. Além desse encontro, a seleção entrará em campo para enfrentar a Argentina, no dia 29 de novembro, às 20h15 (de Brasília), no Estádio Único Diego Armando Maradona, em La Plata, na Argentina.

E a seleção brasileira?

A Seleção não vai mais jogar amistosos no Brasil nesta reta final de ano. Os dois últimos compromissos da Amarelinha serão contra o Japão, em solo asiático. O primeiro encontro será no dia 29 de novembro, às 1h55 (de Brasília), no Edion Peace Wing, em Hiroshima, no Japão. O segundo duelo também será no país, no dia 5 de dezembro, mais especificamente no JFE Harenokuni Stadium, em Okayama.

Apesar disso, Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deseja que a Seleção jogue todos os amistosos de 2027 em território nacional. Essa ideia faz parte de uma estretégia da federação com intuito de aproximar o público à modalidade feminina e aderir o máximo de apoiadores para a Copa do Mundo.

Inclusive, já existem negociações para os estádios que podem receber essas partidas. São eles: Maracanã, Mané Garrincha, Fonte Nova, Mineirão, Arena da Amazônia e Mangueirão. Por outro lado, ainda não há nenhum adversário confirmado, mas o desejo seria que fossem equipes com grandes diferenças táticas entre seus estilos de jogo e que também apresentassem um nível de enfrentamento razoável.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Theo Faria